|
Медсправка для прохождения техосмотра отменена в Беларуси
09.01.2020 18:03 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Со 2 января в силу вступили изменения в порядке выдачи и использования разрешения на допуск автомобилей к участию в дорожном движении.
В соответствии с Указом президента список документов, которые необходимы для водителю для допуска к дорожному движению, довольно заметно изменился.
1. Из перечня документов, которые обязан предоставить гражданин при прохождении техосмотра авто, исключена медицинская справка водителя о состоянии здоровья.
2. Больше не нужно предоставлять разрешение на право использования радиочастотного спектра, если в машине есть соответствующие техсредства.
3. Транспортные средства для перевозки опасных грузов освобождены от необходимости получать допуск к участию в дорожном движении в особом порядке каждые полгода.
4. Водителю теперь не нужно иметь при себе сертификат о прохождении гостехосмотра и показывать его сотрудникам ГАИ.
5. Разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении стало обязательным документом.
6. Талон к водительскому удостоверению больше не нужен,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Со 2 января в силу вступили изменения в порядке выдачи и использования разрешения на допуск автомобилей к участию в дорожном движении.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)