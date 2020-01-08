Медсправка для прохождения техосмотра отменена в Беларуси

Со 2 января в силу вступили изменения в порядке выдачи и использования разрешения на допуск автомобилей к участию в дорожном движении.

В соответствии с Указом президента список документов, которые необходимы для водителю для допуска к дорожному движению, довольно заметно изменился.

1. Из перечня документов, которые обязан предоставить гражданин при прохождении техосмотра авто, исключена медицинская справка водителя о состоянии здоровья.

2. Больше не нужно предоставлять разрешение на право использования радиочастотного спектра, если в машине есть соответствующие техсредства.

3. Транспортные средства для перевозки опасных грузов освобождены от необходимости получать допуск к участию в дорожном движении в особом порядке каждые полгода.

4. Водителю теперь не нужно иметь при себе сертификат о прохождении гостехосмотра и показывать его сотрудникам ГАИ.

5. Разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении стало обязательным документом.