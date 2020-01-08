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Медсправка для прохождения техосмотра отменена в Беларуси

09.01.2020 18:03 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Со 2 января в силу вступили изменения в порядке выдачи и использования разрешения на допуск автомобилей к участию в дорожном движении.

В соответствии с Указом президента список документов, которые необходимы для водителю для допуска к дорожному движению, довольно заметно изменился.

1. Из перечня документов, которые обязан предоставить гражданин при прохождении техосмотра авто, исключена медицинская справка водителя о состоянии здоровья.

2. Больше не нужно предоставлять разрешение на право использования радиочастотного спектра, если в машине есть соответствующие техсредства.

3. Транспортные средства для перевозки опасных грузов освобождены от необходимости получать допуск к участию в дорожном движении в особом порядке каждые полгода.

4. Водителю теперь не нужно иметь при себе сертификат о прохождении гостехосмотра и показывать его сотрудникам ГАИ.

5. Разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении стало обязательным документом.

6. Талон к водительскому удостоверению больше не нужен, сообщают «Минск-Новости».

 
Теги: Минск
 
 
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Со 2 января в силу вступили изменения в порядке выдачи и использования разрешения на допуск автомобилей к участию в дорожном движении.
 
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