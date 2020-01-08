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Экс-депутат, новый главврач 1-й больницы Минска рассказал, как будет развиваться клиника
09.01.2020 18:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В начале января 1-ю городскую клиническую больницу Минска
Экс-депутат парламента, а сейчас главврач 1-й городской клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов поделился планами по развитию клиники. Недавно он возглавил одну из старейших больниц столицы и сейчас осваивается на новом месте. По образованию он медик, работал врачом анестезиологом-реаниматологом, до парламента возглавлял 34-ю центральную районную клиническую поликлинику Советского района Минска.
— Коллектив очень сплоченный, грамотный, квалифицированный, — делится он своими впечатлениями от нового рабочего места. — Конечно, основной упор будем делать на обязательную информатизацию в клинике, бесперебойную работу, начиная от приемных отделений и заканчивая узкоспециализированными.
1-я больница считается кардиологической, но здесь развита и эндокринологическая, ревматологическая, нефрологическая помощь. Также есть акушерско-гинекологический корпус, в нем, по словам нового главврача, уже закончили ремонт, а в ближайшей перспективе собираются открыть реанимационное отделение.
В клинике есть ангиографическое оборудование, денситометр, который определяет плотность костной ткани у пациентов при разных заболеваниях.
— Хорошо, когда мы можем обеспечить пациенту комплексный подход. Клиника очень хорошая, со своей историей, будем работать и развивать ее.
До Дмитрия Шевцова больницей руководил Сергей Васильев. Сейчас он директор РНПЦ «Мать и дитя». До Васильева на этом посту был Олег Фомин, однако в июне 2018 года его задержали, а в мае 2019-го
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Экс-депутат парламента, а сейчас главврач 1-й городской клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов поделился планами по развитию клиники.
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