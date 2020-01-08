Экс-депутат, новый главврач 1-й больницы Минска рассказал, как будет развиваться клиника

Источник материала: Tut.by

В начале января 1-ю городскую клиническую больницу Минска возглавил бывший депутат парламента Дмитрий Шевцов. Он рассказал, что в ближайшей перспективе в акушерско-гинекологическом корпусе больницы создадут реанимационное отделение. Это должно еще больше повысить качество оказываемой медицинской помощи.



Дмитрий Шевцов (справа) и первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома

Дмитрий Чередниченко (слева). Фото: «Минск-Новости»

Экс-депутат парламента, а сейчас главврач 1-й городской клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов поделился планами по развитию клиники. Недавно он возглавил одну из старейших больниц столицы и сейчас осваивается на новом месте. По образованию он медик, работал врачом анестезиологом-реаниматологом, до парламента возглавлял 34-ю центральную районную клиническую поликлинику Советского района Минска.

— Коллектив очень сплоченный, грамотный, квалифицированный, — делится он своими впечатлениями от нового рабочего места. — Конечно, основной упор будем делать на обязательную информатизацию в клинике, бесперебойную работу, начиная от приемных отделений и заканчивая узкоспециализированными.

1-я больница считается кардиологической, но здесь развита и эндокринологическая, ревматологическая, нефрологическая помощь. Также есть акушерско-гинекологический корпус, в нем, по словам нового главврача, уже закончили ремонт, а в ближайшей перспективе собираются открыть реанимационное отделение.

В клинике есть ангиографическое оборудование, денситометр, который определяет плотность костной ткани у пациентов при разных заболеваниях.

— Хорошо, когда мы можем обеспечить пациенту комплексный подход. Клиника очень хорошая, со своей историей, будем работать и развивать ее.

До Дмитрия Шевцова больницей руководил Сергей Васильев. Сейчас он директор РНПЦ «Мать и дитя». До Васильева на этом посту был Олег Фомин, однако в июне 2018 года его задержали, а в мае 2019-го признали виновным в получении взяток на сумму около трех тысяч долларов, и вынесли приговор — 4 года лишения свободы.