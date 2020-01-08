Витебскому активисту Борису Хамайде дали крупный штраф за пикет в честь Кастуся Калиновского

Источник материала: Tut.by

Суд Железнодорожного района Витебска 9 января оштрафовал на 810 рублей демократического активиста Бориса Хамайду за то, что он вышел на пикет в память о национальном герое Беларуси Кастусе Калиновском. Судья Юрий Урбан увидел в этом нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий, сообщает «Віцебская вясна».



Фото: «Віцебская вясна»

22 ноября 2019 года, когда в Вильнюсе перезахоронили останки Кастуся Калиновского и других участников восстания 1863−1864 годов, Борис Хамайда вышел на несанкционированный пикет к «синему дому» на улице Ленина в Витебске. Он держал бело-красно-белый флаг и плакат с надписью: «Сёння, 22.11.2019 г., у Вільні адбываецца перапахаванне нацыянальнага героя Беларусі Кастуся Каліноўскага і іншых удзельнікаў вызвольнага паўстання 1863−1864 гг. Слава Героям!».

Виновность Хамайды в суде доказывалась исключительно на основании материалов, взятых из интернета. В день пикета милиция к нему не подходила, не делала замечаний и не задерживала.

В суде Борис Хамайда выразил недоверие судье. Однако тот не счел это основанием для своего отвода.

Хамайда подтвердил свое нахождение в центре города 22 ноября, но не согласился с тем, что нарушил закон. Пояснил, что плакат и флаг ему были необходимы для того, чтобы донести до людей цель своего поступка.

«Это был день похорон национального героя Кастуся Калиновского и его соратников, когда я просто не мог не выйти на пикет. Это был зов души. Поехать в Вильнюс я не мог, поэтому стал с плакатом в Витебске», — объяснил Борис Хамайда.

Активиста возмутило, что, помимо журналистских репортажей, у милиционеров не было других доказательств его правонарушения: ни свидетелей, ни записи с камеры видеонаблюдения.

На основании ч.1 ст. 23.34 КоАП судья Юрий Урбан оштрафовал Бориса Хамайду на 30 базовых величин (810 рублей).