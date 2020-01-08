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В центре города закрывается частный книжный «Сон Гоголя»

09.01.2020 18:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Книжный магазин «Сон Гоголя», который работал в арке на Ленина, 15, объявил о своем закрытии.


Фото: facebook.com/vilka.by

«Сон Гоголя» работал с 2016 года. До этого магазин продавал книги онлайн. У книжного была своя кофейня, в помещении играла музыка, можно было расположиться на креслах и читать.

— За январь мы должны раздать все долги, а значит, продать все книги, чашки и ковер. Наш график на ближайшую неделю такой: с 10.00 до 22.00 — среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, выходные — понедельник, вторник, — рассказали в прощальной записи от имени книжного магазина.

На комментарий о том, нельзя ли собрать деньги на долги, а после выплыть «в плюс», аккаунт магазина ответил: «В плюс почти не бывает. Но мы всегда понимали расклад, что так и будет, поэтому есть только радость, что все получилось с реальным книжным, который мы очень любим».

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Теги: Минск
 
 
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Магазин работал в центре Минска с 2016 года.
 
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