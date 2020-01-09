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«Учил языки, увлекался спортом». Кого подозревают в убийстве женщины, чьи останки нашли в Свислочи

09.01.2020 23:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

26-летнего Батыра задержали в Витебске при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Алмаз». Как рассказывают знакомые молодого человека, он приехал в Беларусь из Туркменистана получать образование переводчика, сперва учился в Минске, затем перевелся в Витебск. Про парня наши собеседники рассказывают почти одно и то же: спокойный, ответственный, увлекался волейболом, после окончания учебы собирался вернуться на родину. Последний раз на тренировке его видели за два дня до убийства 37-летней Юлии.


Батыр был задержан в Витебске. Фото: соцсети

— Не могу поверить, что Батыр это сделал. Он хороший, серьезный и ответственный парень, жили с ним в соседних комнатах в общежитии, — новость о задержании 26-летнего Батыра уже дошла до Америки, где сейчас живет и учится выпускник Минского лингвистического университета Мердан.

Как рассказывает молодой человек, с Батыром он познакомился в Минске в 2014 году. Парни родом из одного района в Туркменистане, семья Батыра живет в селе. Сперва в Минск в МГЛУ поступил его старший брат, позже — он сам.

— Мы учились на иностранном отделении переводческого факультета. Изучали русский, английский. Мне нужно было образование, чтобы дальше продолжить учебу в Америке, а Батыр собирался вернуться в Туркменистан, получить хорошую работу, — рассказывает TUT.BY Мердан.

Напомним, сейчас 26-летний Батыр подозревается в убийстве женщины, чьи останки обнаружили в Свислочи. 2 января коммунальники достали из речки спортивную сумку с конечностями человека, через три дня была установлена личность женщины. Ей оказалась 37-летняя Юлия, которая жила в центре города. Как рассказали TUT.BY соседи, квартира на Романовской Слободе была проблемной: Юлия часто устраивала шумные вечеринки, поэтому милицию приходилось вызывать не раз.

— Летом Юлия жила с одним мужчиной, осенью у нее появился другой, Александр. Как-то она выбежала на площадку, руки были в крови. 1 декабря в квартире опять шум, крики: «Помогите! Убивают!». Мы вызывали милицию, приехала за считаные минуты. После этого Юля перестала пускать в квартиру своего сожителя Александра, но он все равно постоянно был в подъезде, — рассказывали соседи.

Знакомые Батыра не припомнят, чтобы в Минске он встречался с какой-нибудь девушкой, алкоголем студент иняза не увлекался.

— Где-то после третьего курса Батыр решил перевестись в Витебский государственный университет. Наверное, стало трудно учиться в Минске, не знаю, — делает предположение Мердан. — Одно время он со старшим братом Ходжимуратом жил в одной комнате в общежитии, потом Ходжимурат получил диплом и уехал домой.

По подсчетам нашего собеседника, Батыр уже окончил университет, что он делал в Беларуси, не знает. Последнее время они не общались.

— Мы с Батыром познакомились во время учебы, но два года назад попали в одну команду по волейболу. Это любительская лига. Если не ошибаюсь, его в спорт привел друг, — рассказывает Азиз, еще один выпускник МГЛУ, сейчас он живет в Туркменистане. — Потом сезон закончился и мы не виделись. Про Батыра могу сказать, что он хороший и спокойный парень.

Последний раз на тренировке по волейболу Батыра видели в Минске 26 декабря, за два дня до убийства Юлии. Любители волейбола встретились в спортивном зале в центре города.

— Батыр как-то пропал на два года, а потом появился перед Новым годом. Еще спросила: «Ты где был?», ответил, что в Витебске. Мы перекинулись несколькими предложениями и пошли играть, — рассказывает Ольга, которая в тот день играла вместе с Батыром. — Он очень уважительный парень, спортсмены ведь разные, некоторые могут быть агрессивными, а Батыр очень спокойный, никогда не вступал ни в какие конфликты.

По сообщению милиции, молодой человек ранее к уголовной ответственности не привлекался. Со слов задержанного, 28 декабря 2019 года между ним и погибшей, у которой он временно проживал в Минске, произошел конфликт, в результате которого мужчина задушил 37-летнюю хозяйку квартиры.

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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26-летнего Батыра задержали в Витебске при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Алмаз». Как рассказывают знакомые молодого человека, он приехал в Беларусь...
 
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