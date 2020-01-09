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Мокрый снег и сильный ветер. Погода в Гродно в выходные
10.01.2020 08:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно в выходные будет дождливо и ветрено, но все равно сохранится плюсовая температура,
В субботу днем — +5…7°C. Сплошная облачность, возможны дожди, днем — сильный ветер.
В воскресенье опять серо и дождливо. Вечером возможен мокрый снег. Снова ветрено. Днем — 0…+2°C.
Хороших выходных!
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В Гродно в выходные сохранится плюсовая температура.
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