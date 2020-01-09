Мокрый снег и сильный ветер. Погода в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

В Гродно в выходные будет дождливо и ветрено, но все равно сохранится плюсовая температура, сообщает pogoda.by.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В субботу днем — +5…7°C. Сплошная облачность, возможны дожди, днем — сильный ветер.

В воскресенье опять серо и дождливо. Вечером возможен мокрый снег. Снова ветрено. Днем — 0…+2°C.

Хороших выходных!

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