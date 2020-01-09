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Мокрый снег и слякоть. Погода в Могилеве в выходные

10.01.2020 08:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Погода в Могилеве в эти выходные будет такой, какую мы «любим» зимой: снегопад при стабильном «плюсе» и, как следствие, слякоть. Хорошо еще, что не оправдался предварительный прогноз, который обещал нам очень сильный ветер в пятницу. А всю следующую неделю тоже будет тепло и пасмурно.


Фото с сайта gallery.ru

Сегодня, 10 января, будет +2 °С, мокрый снег и дождь.

В субботу утром будет +5 °С, а к ночи столбик термометра упадет до -2 °С. Так что будьте осторожны на дорогах! К тому же прогнозируют то дождь, то мокрый снег, а еще порывистый ветер.

В воскресенье похолодает — −2…+1 °С. Будет ветрено, с порывами до 16 м/с. С вечера возможен мокрый снег.

В понедельник, 13 января, ветер утихнет, а на улице потеплеет — +1…+3 °С. Ветер утихнет, будет пасмурно, без существенных осадков.

Хороших выходных!

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Теги: Могилев
 
 
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Весь уикенд солнца не увидим. Хорошо еще, что предварительный прогноз об очень сильном ветре не оправдался.
 
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