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Лилия Ананич: «Депутат не должен оставаться «за кадром»

10.01.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

– Лилия Станиславовна, 19 декабря завершила свою работу первая сессия Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 7 созыва. Как сказал председатель Палаты представителей В.П. Андрейченко, каникул у парламента нет, и ближайшие месяцы будут для депутатов очень напряженными. Расскажите, пожалуйста, над чем лично вам предстоит работать.

– Мне все же хотелось бы начать наше интервью с праздничной нотки. Ведь на календаре – первые дни нового 2020 года. Преддверие Рождества. Всех читателей газеты и вас, редакцию, поздравляю с новолетием и Рождеством Христовым. Верю, этот год для нашей страны будет новым годом развития и созидания. И на этом большом пути у каждого из нас много забот и задач.

Действительно, у парламента нет каникул. Приоритетное направление деятельности Палаты представителей Национального собрания – законотворчество. И у каждой из 14 комиссий парламента на рабочем столе уже есть законы, как ранее внесенные и готовящиеся к рассмотрению, так и те, что на подходе. Депутаты седьмого созыва, безусловно, совместно с профильными министерствами будут отрабатывать предложения, которые, на их взгляд, должны быть реализованы на законодательном уровне. Те идеи, с которыми шли к избирателям, и наказы, полученные в округах. Одно из главных направлений законотворчества – законы экономического блока, точнее, я бы сказала так: законы экономического роста. Ведь для нашего государства именно это самый серьезный вызов сегодня – в сложнейших геополитических и экономических условиях укрепить суверенитет, обеспечить устойчивое развитие и социальную направленность государства.

Важно также быть на связи со своими избирателями, знать проблемы региона и вместе с местными органами власти впрягаться в их решение. Я уже принимала участие в заседании райисполкома и сессии райсовета депутатов, где рассматривался бюджет 2020 года и доводились задачи социально-экономического развития. Сейчас, работая в округе, буду детально рассматривать с профильными организациями, управлениями имеющиеся возможности для выполнения конкретных наказов избирателей. На системной основе буду проводить приемы граждан, встречаться с избирателями в коллективах, по месту жительства. Кстати, первый прием граждан провела уже 4 января в райисполкоме.

– Вы являетесь заместителем председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации. Каковы приоритетные направления работы комиссии?

– Сразу хочу сказать, депутат работает в профильной комиссии. Однако это не означает замкнутость его только на данной проблематике. Все проекты законов рассматриваются всеми комиссиями, и у нас есть возможности вносить в любые законодательные акты свои предложения. Комиссии структурируют работу парламента. Именно в них идет большая работа по оттачиванию норм закона с участием широкой общественности, министерств, ведомств. Важно и мнение избирателей. К примеру, сейчас по поручению главы государства в парламенте, в профильной комиссии по законодательству, ведется работа над совершенствованием КоАП и ПИКоАП – и каждый депутат в своем округе также обязан изучить тему административных правонарушений и привнести на рассмотрение мнения своих избирателей.

Что касается проблематики работы нашей комиссии, то она в названии. Сейчас на моем столе законопроект о Красном Кресте. На весенней сессии будет его рассмотрение во втором чтении. Следующий законопроект – о партиях и общественных объединениях.

– Полагается ли депутату помощник и какие существуют критерии отбора?

– Помощники полагаются, в том числе и на платной основе, и на общественных началах. Критерии моего отбора (сейчас этим занимаюсь тоже) – профессиональные навыки и знания, умение работать с людьми. Быть надежным связующим звеном здесь, в регионе.

– Многих избирателей, которые отдали голос в вашу пользу, волнует проблема качества питьевой воды. В своей предвыборной программе вы говорили, что будете содействовать ее решению. Как планируете это делать?

– Эта тема, как и все другие, – забота местных органов власти, профильных организаций. Не депутат будет строить станции обезжелезивания или ремонтировать дороги. Содействие вижу в вопросах на этапе планирования средств. Та же проблема качества питьевой воды – это и поиски разных источников финансирования, и контроль за реализацией программных задач, и разъяснение избирателям, какие проблемы реально решить и в какие сроки, а с чем придется повременить по объективным причинам.

– Также в вашей предвыборной программе прозвучало, что вы выступаете за развитие национальной культуры, повышение туристической привлекательности региона и разработку новых туристических маршрутов. Есть ли у вас конкретные идеи проектов на этот счет?

– Есть, и не одна. Эта тема могла бы быть темой целого интервью. Считаю необходимым оживить работу учреждений культуры. Те же праздники деревень проводятся далеко не везде. В регионе, на мой взгляд, огромный потенциал для патриотического туризма. В год 75-летия Великой Победы это особенно актуально. Почему бы не основать на Борисовщине знаковый фестиваль, который привлекал бы сюда много гостей? Есть активный бренд, связанный с темой 1812 года, но ведь может появиться (и даже просится!) фестиваль под названием, например, «Борисовский тракт». Ведь в глубине народных традиций – «восеньскiя кiрмашы». Очень надеюсь найти единомышленников в таком проекте. Начинаем уже в феврале раскрывать богатый гуманитарный потенциал нашего края. На Минской международной книжной выставке-ярмарке впервые будет экспозиция «Литературный космос малой родины». Это название родилось в Метченской школе в музее «Лiтаратурны космас Мётчы». Также есть договоренность об экспонировании на Борисовщине передвижной выставки музея истории Великой Отечественной войны и целый ряд других проектов.

– По всей стране уверенно шагает благотворительная акция «Наши дети». Принимаете ли вы в ней участие?

– С превеликим удовольствием поздравила с Новым годом детишек в многодетных семьях в деревне Заболотье. Семьи Андриевских и Филипповых. А еще не могла не поздравить с Новым годом ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Никифоровну Рыдлевскую из Кричино. Познакомилась с ней в мае на открытии выставки «Женское лицо Победы». Там на фото она с сестрой и отцом в партизанском отряде, была юной медсестричкой, а теперь ей 93 года. Мы загадали желание вместе отметить 75 лет Победы. Верю, сбудется.

– В нашем избирательном округе вы человек узнаваемый. Вы проводите много встреч с избирателями, в трудовых коллективах. С какими проблемами чаще всего обращаются люди?

– У каждого свои проблемы. Пришло письмо с просьбой отменить решение о возвращении внучкой в бюджет средств, затраченных государством на ее обучение, так как девушка, не отработав по распределению, уехала из страны. Вопрос в данном случае нерешаемый. Или письмо о соседских отношениях: не поделили межи участка... Есть вопросы качества медуслуг, ремонта дорог. Обычные житейские дела. Считаю важным слышать людей. Помогать. Но в рамках закона и реальных возможностей. Может, не всем нравится моя позиция, но я всегда говорила о ней и на встречах с избирателями. Каждый должен заниматься своим делом. И мы должны стараться решать свои проблемы сами, здесь и сейчас отвечая за свою семью, свой край и свою страну. Но там, где нужно, власть должна помогать.

– К сожалению, далеко не все граждане знают своих депутатов и не понимают, чем они занимаются. Как вы думаете, в этом плане недорабатывают СМИ, или, может, сами депутаты хотят оставаться «за кадром»?

– Депутат не должен оставаться «за кадром». Во всяком случае, это не моя позиция, как и светиться ради пиара. Вместе с тем, с людьми, которые тебя избрали, надо вести постоянный диалог. И не только через помощников. Важны личные встречи. Встречаться с избирателями помогают и новые технологии. Мои страницы есть во всех соцсетях. Будет еще персональная страница на сайте парламента. Там максимально полно стараюсь отражать свою деятельность. И на просьбы об интервью также всегда откликнусь. Приглашайте!

– Лилия Станиславовна, что бы вам сегодня хотелось сказать своим избирателям? Какие будут пожелания?

– Хотелось бы еще и еще раз поблагодарить за высокое доверие быть их представителем в высшем законодательном органе страны. И заверить: ваши надежды я оправдаю. И новогодние поздравления – мира, добра, благополучия каждому дому и каждой семье!

Беседовала Екатерина ВОРОБЬЕВА

 
 
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В 2019 году жители Борисовщины доверили представлять свои интересы в высшем законодательном органе страны Лилии Станиславовне Ананич. И понятное дело, землякам...
 
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