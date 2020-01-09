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«Фермеры возвращались к обугленным трупам животных». Белорусы в Австралии - о пожарах и спасении

10.01.2020 11:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Австралию охватили масштабные пожары, которые бушуют с сентября, — горят леса, погибли более 1 млрд животных, 25 человек. Мы попросили белорусов, живущих в этой стране, рассказать, что сейчас происходит на континенте.


— Австралийцы, несмотря на разное происхождение, довольно сплоченная нация, поэтому, я бы не сказала, что чувствуется паника, — говорит Ольга Барретт, которая живет в Австралии с апреля 2013 года. — Уже собрано огромное количество пожертвований: денежных, продуктов, одежды. Также собирают довольно специфические вещи: митенки для коал, мешочки для кенгурят, которые волонтеры сами шьют из фланели. Многие пункты сбора просят не присылать вещи, так как на сортировку нужны люди, и этим приходится заниматься спасателям, хотя они нужны в других местах.

«Люди спасались от огня на берегу, и их несколько дней вывозили военными кораблями»

Елена Говор живет в столице Австралии городе Канберра. В этой стране она уже 29 лет. Собеседница рассказывает, что самые большие пожары охватили побережье севернее и южнее Сиднея, в штате Виктория.

— Это цепь гор, поросшая лесом, которая идет вдоль побережья океана, там заповедники, курортные места.

Пожары в Австралии случаются каждый год, но настолько масштабных, как сейчас, никто не ожидал. Елена вспоминает сильный пожар рядом с Канберрой в 2003 году, тогда около города посадили плантации сосен, и пламя возникло на стыке лесных массивов. В итоге сгорели около 400 домов. При этом сейчас в Австралии стоят аномально высокие температуры: если раньше летом было 30−35 градусов тепла, в некоторые дни 37 градусов, то сейчас — за 40 градусов.

— Сейчас поля, газоны — все сухое. У нас, как правило, бывало так: жарко, потом гроза. А сейчас много месяцев дождя не было, поэтому так все горит. То, что произошло сейчас, совершенно необычно, потому что сразу во многих местах возникли пожары, огонь распространялся от дерева к дереву, от дома к дому, и это совершенно неконтролируемо. При этом пожары сложно тушить, потому что они в горах, там нет дорог и растут эвкалипты, которые выделяют очень много эфирных масел, что еще больше провоцирует пламя.


Канберра находится примерно в 200−300 километрах от основных пожаров. Это город посреди гор с очень чистым воздухом. Елена вспоминает, что за четыре часа до Нового года на город начал надвигаться дым.

— Я сижу в комнате, чувствую, как дом наполняется дымом, как будто что-то где-то рядом горит. Мы закрываем окна, смотрим в Интернете — ничто нигде не горит, просто это дым от пожара за 200−300 километров, который добрался до нас. Причем дым такой, что невозможно дышать, у меня до сих пор горло болит. Уровень дыма превышал все критичные значения в десять раз, во всех приложениях, оценивающих качество воздуха, заканчивалась шкала. В городе закрыли университет, некоторые министерства. Людям присылают емейлы с просьбой не приходить на работу и говорят, что эти дни засчитают, как рабочие. Сразу закончились защитные маски, а ведь на улицу можно было выходить только в них. Сейчас маски в магазинах есть.

Елена говорит, что их дома оказались абсолютно не приспособлены к тому, чтобы защититься от едкого дыма. В первые дни сильных пожаров люди ходили в большие торговые центры и сидели там, но потом и их закрыли.


Она отмечает, что сгоревшие леса на побережье были очень дороги австралийцам, это заповедные места.

— Там, например, есть совершенно волшебный кемпинг, основанный эмигрантами из России, где жили прирученные животные. Огонь пришел и туда, и говорят, что там тоже все сгорело. У нас каждый год один-два городка летом страдали от пожаров, но здесь пострадало все побережье. Причем это курортные места, а с 25 декабря у нас начались рождественские каникулы, и люди поехали туда отдыхать. В итоге спасались от огня на берегу, и их несколько дней оттуда вывозили военными кораблями. И все это показывали по телевизору, а новости превратились в один сплошной репортаж с поля боя. Во время пожаров погибло очень много животных, это не только коалы, кенгуру, но и сумчатые крысы, лягушки, улитки. Все сгорело. На фермеров, когда надвигался огонь, было страшно смотреть. Они должны были спасать свои жизни и оставляли животных, а потом возвращались к обугленным трупам.

Елена рассказывает, что в этот раз горели даже те леса, которые обычно не горят: густые, влажные массивы, похожие на джунгли.

— В одном из этих лесов несколько лет назад нашли реликтовые сосны, они сохранились со времен динозавров, никому даже не рассказывали, где они находятся. И даже этот заповедник сгорел.


Собеседница отмечает, что сейчас пожары продолжаются, несколько дней назад в Канберре готовились к чрезвычайной ситуации, потому что рядом горели леса в горах. Однако, к счастью, большого пожара не случилось.

«Место, где позавчера ночевали, — уже в пожаре. Такая новая реальность»

Еще одна белоруска Елена Мак Кларен живет в Австралии уже около четырех лет. Ее дом — в небольшом городе рядом с Мельбурном. Сейчас она путешествует, и в том числе была на восточном побережье, которое в огне.

— Под Мельбурном есть залив Порт Филипп, мы живем на одной стороне залива, а пожары — в одном из районов на другой стороне, во Франкстоне. Дети говорили, что пару дней назад был оранжевый дым, сильно пахло гарью. Мы сейчас путешествуем и были в Канберре, видели людей, которые жили в кемпингах, потому что уехали из районов, где пожар.


Елена говорит, что паники среди австралийцев нет, люди наоборот сплотились, помогают друг другу: собирают пожертвования, вещи, волонтеры вывозят из пострадавших районов животных. Например, во время путешествия она видела, как вывозили лошадей.

— Мы собирались неделю назад отдыхать на восточном побережье, но там закрыты дороги, и нас не пустили. Людей вывозили по морю на кораблях. Вот вернулись домой и услышали по радио, что завтра эту дорогу закроют, а место, где позавчера ночевали, — уже в пожаре. Такая новая реальность.

В ближайшие дни Австралию вновь накроет экстремальная жара. И все это время в стране постоянно поднимают вопрос об изменении климата.

— У нас в штате Виктория, в городе Джилонг, будет протест на улице, чтобы государство приняло факт, что это изменения климата, и должна быть объявлена чрезвычайная ситуация, — говорит Елена Мак Кларен.


— Мы увидели эффект от того, что температура воздуха поднимается на один градус. Это глобальный непредсказуемый эффект. И это все приводит к печальным размышлениям о нашем будущем, — добавляет Елена Говор.

 
 
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Что происходит в Австралии и почему пожары - проблема не одного материка, а всего земного шара?
 
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