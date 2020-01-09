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Николай Лукашенко занял первое место на районной олимпиаде по химии и сейчас готовится к областной

10.01.2020 11:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В интервью Алексею Венедиктову Александр Лукашенко рассказал об успехах младшего сына в химии. Как удалось узнать TUT.BY, Николай Лукашенко занял первое место в районной олимпиаде и сейчас готовится в областному этапу, который пройдет с 13 по 17 января в Минске.

Младший сын президента Николай Лукашенко учится в Острошицко-Городокской средней школе Минского района. Районный этап олимпиады по химии для девятиклассников проходил 22−23 ноября 2019 года на базе этой же школы. В ней участвовало 22 человека. Они выполняли тестовые задания, решали задачи и проводили химический эксперимент.


Ученики девятых классов Минского района во время выполнения заданий. На снимке Николай Лукашенко сидит у окна. Фото с сайта o-gorodok.minsk.edu.by

В результате Николай Лукашенко занял первое место. Он, а также еще один ученик Острошицко-Городокской школы (у него второй результат) будут участвовать в областном этапе олимпиады по химии среди учащихся 9-х классов. Подготовкой к олимпиаде они занимаются с учителем химии высшей категории Галиной Макаровой. Эту информацию TUT.BY подтвердила директор школы Наталья Бельмач.

Всего в этом учебном году пять учеников школы — три по химии и два по биологии — будут представлять Минский район на областных олимпиадах.

По словам Натальи Бельмач, победивших на районной олимпиаде детей поздравляли на торжественной линейке, а также снимали видеоролик, чтобы поддержать их в следующем туре.

Областной этап олимпиады по химии также состоит из двух частей — теоретической и практической. «Практика» будет проходить на базе Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка.

Республиканские предметные олимпиады проводятся в 9−11-х классах и проходят в четыре этапа — на школьном, районном, областном и республиканском уровнях. Победа на «республике» в 11-м классе эквивалентна 100 баллам на ЦТ либо дает право без экзаменов поступать на специальность, связанную с предметом, по которому проходило интеллектуальной состязание.

Победа на завершающем этапе олимпиады в 9-м классе гарантирует школьнику участие на «республике» в следующем году.

 
Теги: Минск
 
 
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В интервью Алексею Венедиктову Александр Лукашенко рассказал об успехах младшего сына в химии. Как удалось узнать TUT.BY, Николай Лукашенко занял первое место в...
 
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