Зимние каникулы для маленьких кировчан прошли с пользой

Источник материала: Кировец

Во время зимних школьных каникул на Покровском приходе г.Кировска организованы насыщенные дни детских трудов во славу рождающегося Предвечного Младенца.

По информации преподавателя воскресной школы Свято­Покровского храма г.Кировска Татьяны Ильюткиной, 29 декабря все потрудились в мастерской Деда Мороза по подготовке подарков для подопечных ребят. Дети просмотрели художественный фильм «Маленькая принцесса» о ценности доброго сердца при любом материальном положении и чудесах, случающихся под Рождество.





5 января сразу после Божественной литургии учащиеся собрались для репетиций к колядкам по домам кировчан. Постоянной прихожанкой храма Екатериной Исаичкиной был проведен мастер­класс по выпечке и украшению кексов к Рождеству Христову. Завершился день просмотром замечательного детского художественного фильма «Полианна» об умении радоваться жизни при любых обстоятельствах.