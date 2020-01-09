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Зимние каникулы для маленьких кировчан прошли с пользой

10.01.2020 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Во время зимних школьных каникул на Покровском приходе г.Кировска организованы насыщенные дни детских трудов во славу рождающегося Предвечного Младенца.

По информации преподавателя воскресной школы Свято­Покровского храма г.Кировска Татьяны Ильюткиной, 29 декабря все потрудились в мастерской Деда Мороза по подготовке подарков для подопечных ребят. Дети просмотрели художественный фильм «Маленькая принцесса» о ценности доброго сердца при любом материальном положении и чудесах, случающихся под Рождество.

Зимние каникулы для маленьких кировчан прошли с пользой

5 января сразу после Божественной литургии учащиеся собрались для репетиций к колядкам по домам кировчан. Постоянной прихожанкой храма Екатериной Исаичкиной был проведен мастер­класс по выпечке и украшению кексов к Рождеству Христову. Завершился день просмотром замечательного детского художественного фильма «Полианна» об  умении радоваться жизни при любых обстоятельствах.

 
 
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Во время зимних школьных каникул на Покровском приходе г.Кировска организованы насыщенные дни детских трудов во славу рождающегося Предвечного Младенца. ...
 
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