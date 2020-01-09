Зимние каникулы для маленьких кировчан прошли с пользой

Во время зимних школьных каникул на Покровском приходе г.Кировска организованы насыщенные дни детских трудов во славу рождающегося Предвечного Младенца.
По информации преподавателя воскресной школы СвятоПокровского храма г.Кировска Татьяны Ильюткиной, 29 декабря все потрудились в мастерской Деда Мороза по подготовке подарков для подопечных ребят. Дети просмотрели художественный фильм «Маленькая принцесса» о ценности доброго сердца при любом материальном положении и чудесах, случающихся под Рождество.
5 января сразу после Божественной литургии учащиеся собрались для репетиций к колядкам по домам кировчан. Постоянной прихожанкой храма Екатериной Исаичкиной был проведен мастеркласс по выпечке и украшению кексов к Рождеству Христову. Завершился день просмотром замечательного детского художественного фильма «Полианна» об умении радоваться жизни при любых обстоятельствах.