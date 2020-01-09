|
На станции «Площадь Ленина» начинают строить выход в новый пешеходный тоннель
10.01.2020 12:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На станции «Площадь Ленина» вот-вот начнут строить примыкание к пешеходному тоннелю на «Вокзальную» (новую станцию третьей ветки). Работы начнутся уже в субботу, 11 января.
Начинается реконструкция платформы станции «Площадь Ленина» — об этом
Станция продолжит работу, однако некоторые неудобства все же будут. Посредине платформы разместят два ограждения, за которыми будут работать строители, — для пассажиров станет меньше места.
Метрополитен просит пассажиров быть внимательными и не скапливаться на одном участке платформы, выбирать места по всей ее длине. Кроме того, не стоит заходить за ограничительную линию у края платформы.
Скорее всего, ограждения появятся на платформе в субботу, 11 января.
Как уточнили в «Минскметрострое», пешеходный тоннель между «Площадью Ленина» и «Вокзальной» уже построен, он просто не виден пассажирам. Сейчас будут строить примыкание к этому тоннелю, работа будет продолжаться не только по ночам, но и днем.
Похожая реконструкция ждет и платформу «Фрунзенской», ее тоже планируют начать в январе.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На станции «Площадь Ленина» вот-вот начнут строить примыкание к пешеходному тоннелю на «Вокзальную» (новую станцию третьей ветки). Работы начнутся уже в субботу, 11...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)