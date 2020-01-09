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На станции «Площадь Ленина» начинают строить выход в новый пешеходный тоннель

10.01.2020 12:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На станции «Площадь Ленина» вот-вот начнут строить примыкание к пешеходному тоннелю на «Вокзальную» (новую станцию третьей ветки). Работы начнутся уже в субботу, 11 января.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Начинается реконструкция платформы станции «Площадь Ленина» — об этом предупредил официальный аккаунт Минского метрополитена в твиттере.

Станция продолжит работу, однако некоторые неудобства все же будут. Посредине платформы разместят два ограждения, за которыми будут работать строители, — для пассажиров станет меньше места.

Метрополитен просит пассажиров быть внимательными и не скапливаться на одном участке платформы, выбирать места по всей ее длине. Кроме того, не стоит заходить за ограничительную линию у края платформы.

Скорее всего, ограждения появятся на платформе в субботу, 11 января.

Как уточнили в «Минскметрострое», пешеходный тоннель между «Площадью Ленина» и «Вокзальной» уже построен, он просто не виден пассажирам. Сейчас будут строить примыкание к этому тоннелю, работа будет продолжаться не только по ночам, но и днем.

Похожая реконструкция ждет и платформу «Фрунзенской», ее тоже планируют начать в январе.

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На станции «Площадь Ленина» вот-вот начнут строить примыкание к пешеходному тоннелю на «Вокзальную» (новую станцию третьей ветки). Работы начнутся уже в субботу, 11...
 
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