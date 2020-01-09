«Смерть не страшна, если за плечами достойно прожитая жизнь». Долгожители - о себе после 80-ти

Источник материала: Tut.by

В 2019 году средняя продолжительность жизни белорусов составила 74,5 года. Наши герои идут вразрез со статистикой: всем им глубоко за 80 (и даже за 90!). Мы поговорили с долгожителями об их молодости, современной молодежи, современных гаджетах (вы удивитесь!), здоровье и страхе смерти (которого нет).