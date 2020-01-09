ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Главная задача – «покормить» землю вовремя

10.01.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Главная задача – «покормить» землю вовремя

В этом убежден тракторист-машинист филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» Николай Марков. Опытный аграрий знает, что от этого напрямую зависит будущий урожай.

Это только кажется, что зимой у аграриев наступает период затишья. На самом деле на мехдворах сельхозпредприятий «кипит» жизнь: кто-то ремонтирует и готовит технику к предстоящим весенне-полевым работам, кто-то спешит на фермы, а есть и те, кто едет на поля, чтобы внести минеральные удобрения, от которых зависит урожайность сельскохозяйственных культур.

– Стаж работы в сельском хозяйстве у меня большой, 35 лет. За рулем трактора нахожусь практически всю жизнь, – делится Николай Марков. – А по-другому быть не могло, ведь родился и вырос я в сельской местности, да и отец был трактористом. Конечно, труд на земле легким не назовешь. Но если не боишься трудностей, если готов работать от зари до зари и любишь землю, она отблагодарит хорошим урожаем.
По словам механизатора, внесение минеральных удобрений в это время вполне оправдано: пока земля немного подмер- зшая, техника может пройти по любому полю. Поэтому ничто не мешает равномерно вносить удобрения даже на труднодоступных участках.

Наталья МАКСИМОВА

Фото автора

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом убежден тракторист-машинист филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» Николай Марков. Опытный аграрий знает, что от этого...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Речицком районе учителя, чтобы успеть на последний автобус, сбегали с уроков - но зарплату получали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика