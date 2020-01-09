В Речицком районе учителя, чтобы успеть на последний автобус, сбегали с уроков - но зарплату получали

Источник материала: Tut.by

Комитет госконтроля Гомельской области выявил приписки неотработанных учебных часов, незаконное начисление заработной платы и премий в детских школах искусств Речицкого района.

Так, семь учителей Василевичской детской школы искусств в 2017—2019 годах не отрабатывали свою педагогическую нагрузку, однако регулярно заполняли журналы занятий и даже выставляли ученикам оценки.

Например, в Ведричском филиале школы трое учителей, проживающих в Речице, практически ежедневно уезжали домой на рейсовом автобусе в 16.30 (в связи с отсутствием другого транспорта), хотя по расписанию должны были проводить уроки до до шести, а то и до восьми часов вечера. В результате учебная нагрузка выполнялась только на 50−75%.

Аналогичные факты установлены в классах Василевичской детской школы искусств, расположенных в Защебье и Бабичах. Четыре учителя отрабатывали лишь часть своей учебной нагрузки: не проводили до 10 часов в неделю, однако отмечали их в журнале занятий согласно расписанию.

В результате приписок неотработанных учебных часов педагоги необоснованно получили из бюджета более 17,9 тысяч рублей. После вмешательства КГК незаконно полученные деньги возмещены в бюджет, а материалы проверки направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.