﻿ Из вабильщика оленя в солдаты. Армейская история Максима Гурина из Мира. 21.by
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Из вабильщика оленя в солдаты. Армейская история Максима Гурина из Мира

10.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Год срочной службы для уроженца городского поселка Мир – старшего водителя ефрейтора Максима Гурина из 56-го отдельного полка связи пролетел в ратных трудах быстро и запомнился многими событиями и достижениями, а армия стала для него достойной школой жизни.

Из вабильщика оленя в солдаты. Армейская история Максима Гурина из Мира

Один из лучших водителей 56-го отдельного полка связи ефрейтор Максим Гурин несколько лет назад окончил факультет лесного хозяйства в Белорусском государственном технологическом университете. До призыва в армию работал в охотничьем хозяйстве Белорусского общества охотников и рыболовов, побеждал в республиканских соревнованиях вабильщиков оленя. В прошлом году Максим Гурин в составе сборной страны участвовал в 20-м чемпионате Европы вабильщиков оленя в Словакии.

Университетские знания и трудовой опыт позволили Максиму легко освоить и воинские обязанности. Первые дни в армии были у него, как и у большинства, непростыми, но постепенно парень втянулся в солдатскую жизнь, влился в коллектив и успешно овладел воинской специальностью – его назначили водителем машины начальника штаба полка. Среди товарищей и командиров Максим заслужил авторитет ответственным отношение к делу, исполнительностью, дисциплинированностью и профессионализмом.

– Служить мне было интересно, – накануне увольнения в запас отметил ефрейтор Максим Гурин. – У начальника штаба полка самые разнообразные задачи. Вместе с ним я побывал во многих местах.

Однако профессия военного водителя не так проста, как может показаться на первый взгляд. На старшем водителе ефрейторе Максиме Гурине лежала большая ответственность. Машина начальника штаба полка должна быть всегда в боевой готовности к выезду в любое время суток. За ее стабильное функционирование отвечал Максим Гурин. Поэтому он досконально изучил транспорт, ежедневно проводил его техническое обслуживание, чтобы предупредить любую поломку в пути, а если таковая случится, был готов ее устранить. И, отметим, машина работала, как часы.

– Армия – это не так плохо, как некоторые говорят. Здесь я стал мужественнее, сильнее физически, закалил характер, – поделился Максим Гурин. – Также это жизненный опыт, можно многому научиться. Если, конечно, есть желание. Лично я стал серьезнее. С другой стороны, многие вещи стал воспринимать спокойнее, меньше нервничать и паниковать. Стопроцентно это мне поможет в дальнейшем. И еще одну важную истину усвоил. Когда на протяжении года рядом с тобой нет родных и близких, начинаешь их больше ценить. Осознаешь: надо быть благодарным за то, что у тебя есть. В армии происходит переосмысление, начинаешь отличать настоящие жизненные ценности от фальшивых, пустых. А это важно.

– Армия навсегда останется в моем сердце, как и родная часть, – добавил Максим Гурин. – Домой в Мир я увожу много хороших воспоминаний о службе, о своих командирах и сослуживцах, которые стали и друзьями.

Владимир ШУРХОВЕЦКИЙ
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Теги: Гродно
 
 
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Год срочной службы для уроженца городского поселка Мир – старшего водителя ефрейтора Максима Гурина из 56-го отдельного полка связи пролетел
 
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