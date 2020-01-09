Версии крушения Boeing, конфликт в саду, шашлык на балконе и миллиард погибших животных - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

В мире неспокойно, но сегодня пятница — и если отвлечься от всего того, что происходит, можно неплохо отдохнуть и расслабиться в выходные. Погода, говорят, снова будет незимней, но это не мешает завернуться в плед и посмотреть какой-нибудь хороший сериал (