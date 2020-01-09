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Пропавшую воспитанницу минского детдома нашли в России

10.01.2020 15:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Спустя пять дней поисков в России нашли 14-летнюю воспитанницу минского детдома, которая вечером ушла и не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Было известно, что 14-летняя Виктория Ляховская ушла из детдома № 5 вечером 5 января. Девушка уже не раз покидала учреждение.

Поиск завершился вчера в российском городе Твери: там сотрудники полиции на улице обратили внимание на девушку, которая выглядела растерянной. Оказалось, не местная и приехала на поезде из Минска.

Сотрудники связались с белорусскими коллегами и подтвердили: это именно пропавшая воспитанница детдома из Беларуси.

Жизни и здоровью девушки ничто не угрожает. Пока она находится в приемнике-распределителе, а скоро ее вернут в Беларусь в детдом.

 
Теги: Минск
 
 
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Растерянную девушку заметили сотрудники полиции в городе Твери.
 
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