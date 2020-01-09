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«Очень сильно был пьяный». Задержанный - о ссоре с женщиной, чьи останки нашли в Свислочи
10.01.2020 15:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Задержанному по делу об убийстве женщины, чьи останки обнаружили в Свислочи, предъявили обвинение. Следственный комитет
Напомним, 2 января коммунальники
Подозреваемого в убийстве женщины, 26-летнего Батыра, задержали в Витебске при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Алмаз». Как рассказывают знакомые молодого человека, он приехал в Беларусь из Туркменистана получать образование переводчика, сперва учился в Минске, затем перевелся в Витебск. Его характеризуют как спокойного, ответственного человека, который увлекался волейболом, после окончания учебы собирался вернуться на родину. Последний раз на тренировке его видели за два дня до убийства 37-летней Юлии.
Молодой человек ранее к уголовной ответственности не привлекался. По словам задержанного, 28 декабря 2019 года между ним и погибшей, у которой он временно проживал в Минске, произошел конфликт, в результате которого мужчина задушил 37-летнюю хозяйку квартиры.
Во время допроса подозреваемый рассказал, что дома у девушки они выпивали.
— Из-за чего началась ссора? — спросили у молодого человека во время допроса.
— Из-за того, что, может, начала она так говорить, и еще не знаю, очень сильно был пьяный…
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Задержанному по делу об убийстве женщины, чьи останки обнаружили в Свислочи, предъявили обвинение. Следственный комитет опубликовал видео допроса.
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