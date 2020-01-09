ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Три вида «незамерзайки» запрещены к реализации в Беларуси из-за повышенного содержания метанола

10.01.2020 — Новости Общества | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

На территорию Беларуси запрещен ввоз, а также реализация, хранение, транспортировка и использование трех видов стеклоомывающих низкозамерзающих жидкостей, сообщает mogilevnews.by со ссылкой на Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии.

 — По результатам лабораторных исследований, данная продукция не соответствует санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям по содержанию метанола, — пояснили в отделении гигиены труда Могилевского зонЦГЭ. — Таким образом, запрещен ввоз, реализация, хранение, транспортировка и использование стеклоомывающих жидкостей  «Gleid supreme» (-30) (пр-во ООО «ДИОМЕДЕЯ», РФ); «FrozKO» (-30) (ТУ 20.41.32-001-00056880-2019, пр-во ООО «Форвард групп», РФ); «Polar Exspress -30» (пр-во ООО «ГлавОптТорг», РФ).

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На территорию Беларуси запрещен ввоз, а также реализация, хранение, транспортировка и использование трех видов стеклоомывающих низкозамерзающих жидкостей,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Пропавшую воспитанницу минского детдома нашли в России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика