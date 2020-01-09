Три вида «незамерзайки» запрещены к реализации в Беларуси из-за повышенного содержания метанола

Источник материала: Радзiма

На территорию Беларуси запрещен ввоз, а также реализация, хранение, транспортировка и использование трех видов стеклоомывающих низкозамерзающих жидкостей, сообщает mogilevnews.by со ссылкой на Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии.

— По результатам лабораторных исследований, данная продукция не соответствует санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям по содержанию метанола, — пояснили в отделении гигиены труда Могилевского зонЦГЭ. — Таким образом, запрещен ввоз, реализация, хранение, транспортировка и использование стеклоомывающих жидкостей «Gleid supreme» (-30) (пр-во ООО «ДИОМЕДЕЯ», РФ); «FrozKO» (-30) (ТУ 20.41.32-001-00056880-2019, пр-во ООО «Форвард групп», РФ); «Polar Exspress -30» (пр-во ООО «ГлавОптТорг», РФ).