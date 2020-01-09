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Три вида «незамерзайки» запрещены к реализации в Беларуси из-за повышенного содержания метанола
10.01.2020 — Новости Общества | Радзiма
Источник материала: Радзiма
На территорию Беларуси запрещен ввоз, а также реализация, хранение, транспортировка и использование трех видов стеклоомывающих низкозамерзающих жидкостей,
— По результатам лабораторных исследований, данная продукция не соответствует санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям по содержанию метанола, — пояснили в отделении гигиены труда Могилевского зонЦГЭ. — Таким образом, запрещен ввоз, реализация, хранение, транспортировка и использование стеклоомывающих жидкостей «Gleid supreme» (-30) (пр-во ООО «ДИОМЕДЕЯ», РФ); «FrozKO» (-30) (ТУ 20.41.32-001-00056880-2019, пр-во ООО «Форвард групп», РФ); «Polar Exspress -30» (пр-во ООО «ГлавОптТорг», РФ).
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На территорию Беларуси запрещен ввоз, а также реализация, хранение, транспортировка и использование трех видов стеклоомывающих низкозамерзающих жидкостей,...
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