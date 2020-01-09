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Мальчик из Гродно, который пропал два месяца назад, наконец встретился с мамой, и они едут домой
10.01.2020 15:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мама Михаэля Якимчика, который пропал вместе с отцом в конце октября и Гродно нашли спустя два месяца в Анапе">нашелся в Анапе, наконец смогла обнять сына. Она прилетела в российский город, чтобы забрать ребенка домой в Гродно.
Трогательные кадры их встречи
Татьяна в одном из своих комментариев под видео написала, что все уже совсем скоро отправляются в Беларусь.
Напомним, в октябре прошлого года отец
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Мама Михаэля Якимчика, который пропал вместе с отцом в конце октября и нашелся в Анапе, наконец смогла обнять сына.
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