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Мальчик из Гродно, который пропал два месяца назад, наконец встретился с мамой, и они едут домой

10.01.2020 15:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мама Михаэля Якимчика, который пропал вместе с отцом в конце октября и Гродно нашли спустя два месяца в Анапе">нашелся в Анапе, наконец смогла обнять сына. Она прилетела в российский город, чтобы забрать ребенка домой в Гродно.

Трогательные кадры их встречи опубликовала в Facebook бывшая радиоведущая Татьяна Мартынова, которая помогала Людмиле Якимчик искать мальчика и сейчас вместе с ней находится в Анапе.

Татьяна в одном из своих комментариев под видео написала, что все уже совсем скоро отправляются в Беларусь.

Напомним, в октябре прошлого года отец забрал мальчика из детского сада и не привел домой. Мать ребенка обратилась в милицию. В ноябре было возбуждено уголовное дело. Мальчика искали правоохранительные органы и волонтеры.

 
Теги: Гродно
 
 
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Мама Михаэля Якимчика, который пропал вместе с отцом в конце октября и нашелся в Анапе, наконец смогла обнять сына.
 
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