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«Пароль - на чеке». Посмотрели, как на Комаровке и в заведениях неподалеку пускают в туалеты

10.01.2020 18:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На первом фото — турникеты, которые установили перед туалетом в «ЛИДО», что возле Комаровского рынка. В заведении недовольны посторонними, которые приходят в уборную и ведут себя непорядочно. Поэтому вход в санузел станет платным для всех. Посмотрели, как обстоят дела с туалетами в других точках общепита в том же районе.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Напомним, платным для всех станет только туалет в «ЛИДО» рядом с Комаровским рынком, в других заведениях сети уборные останутся бесплатными. Установку турникетов объясняют тем, что в туалеты бистро приходят продавцы расположенного неподалеку рынка и нелегальные торговцы. Из-за жалоб гостей здесь решили ограничить потоки людей.

Новость вызвала бурную реакцию в соцсетях, так что мы решили посмотреть, как решают вопрос с общественными уборными в заведениях в округе.

В администрации Комаровского рынка рассказывают, что там в туалеты пускают каждого.

— Они бесплатные, в наших туалетах есть 14 женских кабинок, шесть — мужских, и пять писсуаров. Два года назад в санузлах сделали ремонт.

Брать деньги за вход на Комаровке не намерены.

— Наше руководство нацелено на то, чтобы такие услуги были бесплатными. Например, у нас есть бесплатная детская комната — и это нормально. Считаем, что и туалет должен быть предоставлен любому человеку бесплатно, независимо от того, пользуется он услугами заведения, или проходит мимо. Это простые житейские вещи, — считают в администрации рынка.


Вход в бесплатные туалеты Комаровского рынка. Фото: предоставлено Комаровским рынком

В ресторане Texas Chicken, что на улице Веры Хоружей, вход в туалеты — по коду. Пароль от замка печатают прямо в чеке, который выдают во время расчетов.

На дверях — сообщение, что «санузел предназначен для посетителей заведения». Впрочем, если посидеть за столиком, можно увидеть и людей, которые входят в бургерную просто с улицы и набирают код по памяти.


Фото: TUT.BY

В пироговой, что у Комаровки, в уборную тоже пускают бесплатно, но без кодов. Проблемы с большим потоком людей, которым «только в туалет», там нет.

На улице Куйбышева, прямо напротив рынка, — двухэтажный ресторан KFC. Там TUT.BY рассказали:

— Вход абсолютно свободный. Мы, как объект общественного питания, обязаны предоставлять посетителям бесплатный доступ к туалетам, что мы и делаем.

В KFC ссылаются на Постановление Минздрава № 110 от 1 ноября 2011 года с изменением и дополнением № 102 от 12 октября 2015 года.

Бесплатные общественные туалеты неподалеку можно найти не только в точках общепита, но и в торговых центрах. Например, в «Зеркале».

Напомним, в 2015-м году Минздрав обязал кафе и магазины пускать граждан в туалеты, а если там нет общественных, то — в служебные. Обязательства, что такие уборные должны быть бесплатными, в документе нет. Больше того, в 2017 году требование о туалетах стало рекомендательным.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Туалет в «Лидо» возле Комаровского рынка решили сделать платным. В заведении устали от посторонних, которые ведут себя непорядочно в уборной. А как дела с...
 
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