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В Гомельской области ввели план «Сирена»: неизвестный ограбил банк

10.01.2020 17:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомельской области неизвестный ограбил отделение банка. Об этом сообщает пресс-служба МВД.


Фото: пресс-служба МВД

Ограбление произошло 10 января около 16 часов. В отделение банка по ул. Советской в поселке Большевик вошел мужчина и под угрозой предмета, похожего на пистолет, забрал деньги. Всего — 4 тысячи белорусских рублей, 1 тысяча долларов и 30 тысяч российских рублей. После этого мужчина скрылся. Сейчас его разыскивает милиция. В области введен план «Сирена».

Приметы подозреваемого: на вид 30−40 лет, рост 180−190 сантиметров, плотного телосложения.

Был одет: черная куртка с капюшоном, черные брюки, коричневые ботинки. Лицо скрыл шарфом с красными продольными полосами. Предположительно был в перчатках. При себе имел полиэтиленовый пакет.

 
 
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В отделение банка по ул. Советской в поселке Большевик вошел мужчина и под угрозой предмета, похожего на пистолет, забрал деньги. Всего - 4000 белорусских рублей, 1000...
 
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