В Гомельской области ввели план «Сирена»: неизвестный ограбил банк

Источник материала: Tut.by

В Гомельской области неизвестный ограбил отделение банка. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Фото: пресс-служба МВД

Ограбление произошло 10 января около 16 часов. В отделение банка по ул. Советской в поселке Большевик вошел мужчина и под угрозой предмета, похожего на пистолет, забрал деньги. Всего — 4 тысячи белорусских рублей, 1 тысяча долларов и 30 тысяч российских рублей. После этого мужчина скрылся. Сейчас его разыскивает милиция. В области введен план «Сирена».

Приметы подозреваемого: на вид 30−40 лет, рост 180−190 сантиметров, плотного телосложения.

Был одет: черная куртка с капюшоном, черные брюки, коричневые ботинки. Лицо скрыл шарфом с красными продольными полосами. Предположительно был в перчатках. При себе имел полиэтиленовый пакет.