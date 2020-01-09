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В соцсетях появилось жесткое видео из Лиды: корову привязали за ногу к грузовику и тащат по асфальту
10.01.2020 19:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в социальных сетях
«Разве это не слишком? Зачем мучить живое животное?» — пишут пользователи.
Видео опубликовано в группе «Лида — наш город». На нем привязанную за одну ногу тросом к грузовику корову перетягивают через бетонный забор и она падает на асфальт. Животное не успевает подняться, как двое мужчин (один — в переднике) дают сигнал водителю, и авто дальше тащит корову по асфальту.
«Она еще живая! — возмущается автор видео. — Чего они творят! Изверги! Смотри, куда поехали. Они чего, вывозят за ворота? Они взвешивать ее, по ходу, повезли!»
Корова пыталась вырваться и брыкалась, но ее тащили как минимум несколько десятков метров. Как можно заметить, на кузове машины есть надпись «Продукты».
Как выяснил TUT.BY, ролик для публикации передал не лично автор, а его знакомый. По словам этого человека, видео снято сегодня. И события происходят на скотобойне возле Лидского мясокомбината, а именно по адресу улица Толстого, 14Е.
Известно, что сам мясокомбинат еще в 2018 году был признан банкротом, а прекратил работу еще раньше.
Вместе с тем, по словам местных, рядом есть цех по убою скота, принадлежащий другому предприятию.
Согласно
Если сравнить здания на кадрах из видео с Google-картами этого производства со спутника, то все совпадает.
На момент публикации TUT.BY не удалось связаться с организацией, чтобы получить официальное объяснение запечатленному на видео.
Мы будем следить за развитием истории.
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В соцсетях появилось жесткое видео из Лиды: корову привязали за ногу к грузовику и тащат по асфальту
Видео опубликовано в группе «Лида - наш город». На нем привязанную за одну ногу тросом к грузовику корову перетягивают через бетонный забор и она падает на асфальт....
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