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В соцсетях появилось жесткое видео из Лиды: корову привязали за ногу к грузовику и тащат по асфальту

10.01.2020 19:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в социальных сетях появилось видео, снятое, предположительно, в промышленной зоне по улице Толстого в Лиде. Рабочие привязали корову к грузовику и тащили по асфальту. Пользователи соцсетей возмутились таким обращением с животным.

«Разве это не слишком? Зачем мучить живое животное?» — пишут пользователи.

Видео опубликовано в группе «Лида — наш город». На нем привязанную за одну ногу тросом к грузовику корову перетягивают через бетонный забор и она падает на асфальт. Животное не успевает подняться, как двое мужчин (один — в переднике) дают сигнал водителю, и авто дальше тащит корову по асфальту.

«Она еще живая! — возмущается автор видео. — Чего они творят! Изверги! Смотри, куда поехали. Они чего, вывозят за ворота? Они взвешивать ее, по ходу, повезли!»

Корова пыталась вырваться и брыкалась, но ее тащили как минимум несколько десятков метров. Как можно заметить, на кузове машины есть надпись «Продукты».

Как выяснил TUT.BY, ролик для публикации передал не лично автор, а его знакомый. По словам этого человека, видео снято сегодня. И события происходят на скотобойне возле Лидского мясокомбината, а именно по адресу улица Толстого, 14Е.

Известно, что сам мясокомбинат еще в 2018 году был признан банкротом, а прекратил работу еще раньше.

Вместе с тем, по словам местных, рядом есть цех по убою скота, принадлежащий другому предприятию.


Скриншот из видео: vk.com/lida.city

Согласно реестру на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора, по улице Толстого в Лиде сейчас зарегистрирован лишь цех по убою крупного рогатого скота и свиней, и он принадлежит Лидскому филиалу Гродненского облпотребобщества.

Если сравнить здания на кадрах из видео с Google-картами этого производства со спутника, то все совпадает.


Коллаж: скриншот видео из группы vk.com/lida.city и скриншот google.com/maps

На момент публикации TUT.BY не удалось связаться с организацией, чтобы получить официальное объяснение запечатленному на видео.

Мы будем следить за развитием истории.

 
 
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Видео опубликовано в группе «Лида - наш город». На нем привязанную за одну ногу тросом к грузовику корову перетягивают через бетонный забор и она падает на асфальт....
 
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