Ярким завершением республиканской благотворительной акции «Наши дети» в Кореличском районе стал детский Рождественский бал (фото+видео)

Источник материала: Полымя

В Кореличском районе республиканская благотворительная акция «Наши дети» завершилась ярким и волшебным детским Рождественским балом, который состоялся в районном Центре культуры и народного творчества. Юных дам и кавалеров ждали множество занятий, развлечений и сюрпризов, масса положительных эмоций и улыбок, и, конечно же, встреча с рождественской сказкой. Танцевальные мастер-классы, которые провела преподаватель хореографии ГУО «Кореличская ДШИ» Ирина Беляк, рождественская фотозона от районного краеведческого музея, новогодние сувениры и подарки от районного Дома ремесел, игры в шашки от районной библиотеки, вкусные угощения и удивительное криошоу от Деда Мороза и Снегурочки оставили незабываемые впечатления у всех ребят.

Итоги республиканской благотворительной акции «Наши дети» в Кореличском районе подвела начальник управления образования райисполкома, председатель РО ОО «Белорусский фонд мира» Ирина Осташевич, которая поблагодарила всех, кто принял участие в добрых делах, подарив детям заботу, внимание и ощущение праздника.





Рождественский бал прошел весело, эмоционально и на одном дыхании. Свидетельством тому служат яркие моменты волшебного детского праздника.

































































































































Оксана ЯНУШ

Фото автора

Видео Елизаветы АЙКЯН