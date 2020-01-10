ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ярким завершением республиканской благотворительной акции «Наши дети» в Кореличском районе стал детский Рождественский бал (фото+видео)

10.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

В Кореличском районе республиканская благотворительная акция «Наши дети» завершилась ярким и волшебным детским Рождественским балом, который состоялся в районном Центре культуры и народного творчества. Юных дам и кавалеров ждали множество занятий, развлечений и сюрпризов, масса положительных эмоций и улыбок, и, конечно же, встреча с рождественской сказкой. Танцевальные мастер-классы, которые провела преподаватель хореографии ГУО «Кореличская ДШИ» Ирина Беляк, рождественская фотозона от районного краеведческого музея, новогодние сувениры и подарки от районного Дома ремесел, игры в шашки от районной библиотеки, вкусные угощения и удивительное криошоу от Деда Мороза и Снегурочки оставили незабываемые впечатления у всех ребят.

Итоги республиканской благотворительной акции «Наши дети» в Кореличском районе подвела начальник управления образования райисполкома, председатель РО ОО «Белорусский фонд мира» Ирина Осташевич, которая поблагодарила всех, кто принял участие в добрых делах, подарив детям заботу, внимание и ощущение праздника.

Ярким завершением республиканской благотворительной акции «Наши дети» в Кореличском районе стал детский Рождественский бал (фото+видео)

Рождественский бал прошел весело, эмоционально и на одном дыхании. Свидетельством тому служат яркие моменты волшебного детского праздника.

Ярким завершением республиканской благотворительной акции «Наши дети» в Кореличском районе стал детский Рождественский бал (фото+видео)

Ярким завершением республиканской благотворительной акции «Наши дети» в Кореличском районе стал детский Рождественский бал (фото+видео)

Ярким завершением республиканской благотворительной акции «Наши дети» в Кореличском районе стал детский Рождественский бал (фото+видео)

Ярким завершением республиканской благотворительной акции «Наши дети» в Кореличском районе стал детский Рождественский бал (фото+видео)

Ярким завершением республиканской благотворительной акции «Наши дети» в Кореличском районе стал детский Рождественский бал (фото+видео)

Ярким завершением республиканской благотворительной акции «Наши дети» в Кореличском районе стал детский Рождественский бал (фото+видео)

Ярким завершением республиканской благотворительной акции «Наши дети» в Кореличском районе стал детский Рождественский бал (фото+видео)

Ярким завершением республиканской благотворительной акции «Наши дети» в Кореличском районе стал детский Рождественский бал (фото+видео)

Ярким завершением республиканской благотворительной акции «Наши дети» в Кореличском районе стал детский Рождественский бал (фото+видео)

Ярким завершением республиканской благотворительной акции «Наши дети» в Кореличском районе стал детский Рождественский бал (фото+видео)

Ярким завершением республиканской благотворительной акции «Наши дети» в Кореличском районе стал детский Рождественский бал (фото+видео)

Ярким завершением республиканской благотворительной акции «Наши дети» в Кореличском районе стал детский Рождественский бал (фото+видео)

Ярким завершением республиканской благотворительной акции «Наши дети» в Кореличском районе стал детский Рождественский бал (фото+видео)

Ярким завершением республиканской благотворительной акции «Наши дети» в Кореличском районе стал детский Рождественский бал (фото+видео)

Ярким завершением республиканской благотворительной акции «Наши дети» в Кореличском районе стал детский Рождественский бал (фото+видео)

Ярким завершением республиканской благотворительной акции «Наши дети» в Кореличском районе стал детский Рождественский бал (фото+видео)

Ярким завершением республиканской благотворительной акции «Наши дети» в Кореличском районе стал детский Рождественский бал (фото+видео)

Ярким завершением республиканской благотворительной акции «Наши дети» в Кореличском районе стал детский Рождественский бал (фото+видео)

Ярким завершением республиканской благотворительной акции «Наши дети» в Кореличском районе стал детский Рождественский бал (фото+видео)

Ярким завершением республиканской благотворительной акции «Наши дети» в Кореличском районе стал детский Рождественский бал (фото+видео)

Ярким завершением республиканской благотворительной акции «Наши дети» в Кореличском районе стал детский Рождественский бал (фото+видео)

Ярким завершением республиканской благотворительной акции «Наши дети» в Кореличском районе стал детский Рождественский бал (фото+видео)

Ярким завершением республиканской благотворительной акции «Наши дети» в Кореличском районе стал детский Рождественский бал (фото+видео)

Ярким завершением республиканской благотворительной акции «Наши дети» в Кореличском районе стал детский Рождественский бал (фото+видео)

Ярким завершением республиканской благотворительной акции «Наши дети» в Кореличском районе стал детский Рождественский бал (фото+видео)

Ярким завершением республиканской благотворительной акции «Наши дети» в Кореличском районе стал детский Рождественский бал (фото+видео)

Ярким завершением республиканской благотворительной акции «Наши дети» в Кореличском районе стал детский Рождественский бал (фото+видео)

Ярким завершением республиканской благотворительной акции «Наши дети» в Кореличском районе стал детский Рождественский бал (фото+видео)

Ярким завершением республиканской благотворительной акции «Наши дети» в Кореличском районе стал детский Рождественский бал (фото+видео)

Ярким завершением республиканской благотворительной акции «Наши дети» в Кореличском районе стал детский Рождественский бал (фото+видео)

Ярким завершением республиканской благотворительной акции «Наши дети» в Кореличском районе стал детский Рождественский бал (фото+видео)

Ярким завершением республиканской благотворительной акции «Наши дети» в Кореличском районе стал детский Рождественский бал (фото+видео)

Оксана ЯНУШ
Фото автора
Видео Елизаветы АЙКЯН

 

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Кореличском районе республиканская благотворительная акция «Наши дети» завершилась ярким и волшебным детским Рождественским балом, который состоялся в...
 
Новости дня
Новости общества
 
В соцсетях появилось жесткое видео из Лиды: корову привязали за ногу к грузовику и тащат по асфальту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
11.01.2020
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика