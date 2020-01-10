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«Главное, Федоровна жива, деньги - ерунда». Что известно об ограблении банка под Гомелем
10.01.2020 22:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В поселке Большевик, что под Гомелем, сегодня около 16 часов произошло
Большевикское отделение № 305/193 ОАО «АСБ «Беларусбанк» — в самом центре поселка. Рядом сразу три магазина, вокруг жилые дома. Местные, несмотря на дождь, вышли на площадь: внимательно следят за действиями правоохранителей и живо обсуждают случившееся.
— Обычно в это время здесь полно людей, странно, что он на такое решился, — удивляются жители.
— Слава богу, наша Федоровна хоть жива, а деньги — это ерунда, — то и дело повторяют пенсионерки.
Показываем им фото подозреваемого — оказывается, все уже видели ориентировку, но на всякий случай рассматривают экран смартфона снова.
— Да не, такого не видали, — щурятся женщины.
Приметы подозреваемого: на вид 30−40 лет, рост 180−190 сантиметров, плотного телосложения.
Был одет: черная куртка с капюшоном, черные брюки, коричневые ботинки. Лицо скрыл шарфом с красными продольными полосами. Предположительно, был в перчатках. При себе имел полиэтиленовый пакет.
Ни в одном из магазинов, расположенных по соседству, подозреваемого также не видели: установленная на фасаде одного из них камера наружного наблюдения, оказалось, не работала.
Но вот оперативники допрашивают пожилого мужчину на велосипеде. Он утверждает, что видел похожего мужчину. Говорит, что тот шел по трассе в сторону Калинина.
— Я ехал часов в шесть. Он шел.
— Может, не он? — уточняет позже TUT.BY.
— Как не он? Он! Шарф такой же, как на фотографии той. Вот только никакой сумки у него не было.
В отделении банка вот уже несколько часов работают следователи и эксперты, кассир Светлана до сих пор отвечает на их бесконечные вопросы. В 21.00 она все еще здесь и, судя по всему, домой попадет еще нескоро.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 (Разбой) Уголовного кодекса.
Для установления точной суммы похищенного сотрудники банка проводят ревизию.
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