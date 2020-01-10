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В Бобруйске мужчина получил травму на производстве, завод это отрицал. Пришлось судиться

10.01.2020 21:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Могилевский областной суд встал на защиту сверловщика Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов. Бобруйчанин получил травму во время работы, а завод утверждал, что она непроизводственная, сообщается на сайте облсуда.


Фото: bobruisk.ru

Суд установил, что бобруйчанин, работая сверловщиком на заводе тракторных деталей и агрегатов, получил задание по изготовлению тормозной ленты. Технологический процесс по ее производству включает в себя в том числе работу на горизонтально-фрезерном станке. Но фрезеровщика в бригаде не было, потому его работу выполняли другие, хотя допуска ни у кого не было.

В тот раз на горизонтально-фрезерном станке работал этот мужчина. В момент установки детали в станок сработало прижимное устройство, и бобруйчанин получил травму левой руки.

Завод провел расследование и составил акт, по которому полученная работником травма не является производственной. Сверловщик с этим выводом не согласился и пошел в суд. Там объяснил, что травму он получил в рабочее время и действовал в интересах нанимателя.

Суд Бобруйска решил, что прав работник. Действия нанимателя по составлению акта о непроизводственном несчастном случае признаны неправомерными. Кроме того, наниматель обязан провести расследование несчастного случая, произошедшего с работником, по всем правилам.

Представитель завода посчитал решение суда Бобруйска незаконным и подал апелляционную жалобу, в которой указал, что травму сверловщик получил при выполнении им работы не по профессии и без поручения непосредственного руководителя.

Судебная коллегия также признала, что травма сверловщика производственная, а потому наниматель должен за это ответить, так что апелляционная жалоба завода осталась без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу.

 
 
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