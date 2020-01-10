Экс-парламентарий возглавила один из музеев в Витебске

Источник материала: Tut.by

Директором Витебского областного краеведческого музея назначена Татьяна Старинская — бывший депутат парламента шестого созыва. Об этом сообщает газета «Витьбичи».



Фото: страница Татьяны Старинской во «ВКонтакте»

До этого Татьяна Старинская была членом Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по труду и социальным вопросам.

В декабре 2019 года, когда парламент шестого созыва завершил работу, бывший депутат по Витебскому-Горьковскому округу № 17 Татьяна Старинская в интервью TUT.BY поделилась своими планами.

— Я возвращаюсь в Витебск. Мы определились с руководством области, куда я иду. Приступлю к работе после Нового года, — сообщила Татьяна Александровна. — Но конкретное место я бы не хотела сейчас озвучивать. На мой взгляд, еще рано: жизнь полна чудес, и мало ли, какая сложится ситуация. Могу только сказать, что это не госслужба и что я буду руководителем.

Татьяна Старинская родилась 25 марта 1969 года в деревне Загорцы Лепельского района. По образованию — учитель биологии и химии, специалист по управлению персоналом.

Вначале работала в педагогике. Затем 10 лет отдала Государственному архиву Витебской области, где дошла до должности директора. После почти десятилетие проработала директором Территориального центра соцобслуживания населения Первомайского района Витебска. С этого поста она и ушла в парламент в 2016 году.