Глухарь, жёлтые велосипеды и не только. 10 экотрендов по версии greenbelarus.info, о которых надо знать в 2020 году

Посмотреть сериал «Чернобыль», провезти собаку в такси и зафрендиться с городским проектом «Дбаю» –
Отказ от трубочек, пластиковых тарелок и пакетов
Одноразовый пластик, а вернее, отказ от него стал трендом в Беларуси в 2019 году не только среди активистов, но и на законодательном уровне.
В октябре 2019 года вышло
Что за «некоторая», Совмин пока не уточняет, но экологи предполагают, что беларусские рестораны и кафе откажутся от трубочек, пластиковой посуды и упаковки с использованием пластика.
Изменения вступят в силу 1 января 2021 года.
Узнать про завод по сжиганию мусора и потреблять меньше
В начале 2019 года СМИ написали, что в Минске уже выбран участок для строительства мусоросжигательного завода.
Весь год экологи рассказывали, почему этого делать не стоит по экологическим и экономическим причинам. Альтернатива сжиганию уже выбрана в большинстве развитых стран мира – минимизация образования отходов и их вторичная переработка.
В октябре 2019 года на международной конференции «Устойчивое обращение с отходами» прозвучала информация, что проект мусоросжигательного завода, который был ранее представлен, имеет много недочётов, поэтому пока его реализацию не начали.
Ещё рано говорить о победе, поэтому экологи и в 2020 намерены вести кампанию против строительства мусоросжигательных заводов в Беларуси.
Подружиться с проектом «Дбаю»
Дбаю – будущий ресторан в центре Минска, в котором 70% прибыли планируют отдавать на общественные проекты, в том числе экологические. Его откроют, собрав у 350 беларусов по тысяче долларов.
Заведение будет помогать воплощать в жизнь идеи городских активистов. Его создание начали беларусы, которые видели подобные проекты в городах Украины – в Киеве (Urban Space 500) и Ивано-Франковске (Urban Space 100).
Уже более 20 человек пожелали стать основателями общественного ресторана. Команда, у которой уже есть бизнес-план, планирует весь 2020-й год потратить на продвижение проекта и поиск сооснователей ресторана, а в 2021 уже накормить первых посетителей.
Даже если у вас нет свободной тысячи долларов, вы можете поддержать проект, просто присоединившись к
Посмотреть сериал «Чернобыль»
Это один из самых популярных сериалов в 2019 году по запросом в поисковике Google. Премьера сериала, созданного британско-американской командой режиссёров, прошла в мае 2019 года.
История о катастрофе на атомной станции в Украине была удостоена премии «Золотой глобус» в категории коротких сериалов.
Принять фуд-челлендж
Это значит отказаться на определённый период от каких-либо продуктов (от английского food challenge – еда-вызов). Цель чаще всего связана с экологическими мотивами, например, уменьшением органических отходов или потребления мяса.
Обычно активисты делают такие вызовы публично, чтобы привлечь к теме больше людей. Одним из наиболее популярных фуд-челленджей в Беларуси в 2019 году стал всемирный семидневный #7daychallenge в ноябре.
В рамках этого вызова беларусы пытались поменять свои пищевые привычки – выбирали «некрасивые» фрукты и овощи в магазинах, ходили со своими многоразовыми пакетами, покупали продукты у фермеров.
Для участия в челлендже публично подали заявки более 80 беларусов.
#7daychallenge в Беларуси организовали посольство Швеции в Минске, Центр экологических решений и сообщество беларусских фермеров и гастроэнтузиастов «Усё сваё» при поддержке Шведского института.
Узнать, что слово 2019 года – это о климате
Чрезвычайная климатическая ситуация (climate emergency) – слово года 2019 в британском Оксфордском словаре. «Слово года» – акция, которая проводится в разных странах, чтобы определить наиболее значимые выражения уходящего года. Чаще всего слова года выбирает экспертное жюри.
Акцию Word of the year проводит издательство Оксфордского университета с 2004 года. Словом года 2018 было слово «токсичный». Отметим, что в России и Украине также ежегодно выбирают наиболее значимые слова, однако в 2019 году эти слова не были связаны с экологией.
Узнать, как выглядит птица 2020 года – глухарь
Кампания по выбору птицы года проходит в Беларуси с 2000-го года по инициативе общественной организации
Глухарь стал двадцатой птицей, которую выбирали в рамках кампании «Птица года». Птицей 2019 года был большой подорлик.
Кампанию поддерживает и «Белпочта», которая ежегодно выпускает марки и монеты с изображением птицы года. Так что в 2020 году ждите глухарей на почтовых конвертах.
Дождаться весны и прокатиться на жёлтом велосипеде
Жёлтые велосипеды настолько заполонили Минск, что уже кажется, что они здесь были всегда. А ведь байкшеринг
Несмотря на мнения скептиков, велошеринг стал не только одним из способов отдохнуть, но и составил конкуренцию общественному транспорту и такси. Преимущество шеринга «Колобайк» в том, что он бесстанционный, а значит, велосипед можно оставить в любой точке города. Даже у своего подъезда.
Осенью 2019 года жёлтые велосипеды и самокаты появились в Бресте, а весной 2020 года в планах запустить «Колобайк» в Гомеле и Гродно.
Съездить на веломаячок
Веломаячок – городская станция для самостоятельного ремонта велосипеда. Такие мини-мастерские начали появляться в разных городах Беларуси в 2019 году по инициативе команды
Первый веломаячок открылся в Минске, в городском парке культуры и отдыха.
Всего в Беларуси будет установлен 21 веломаячок за счёт финансовой поддержки Евросоюза.
Прокатить собаку на такси
Dog-friendly такси – ещё одна новинка 2019 года. 40 автомобилей городских служб такси 107 и 7788 оборудовали специальными наборами для комфортной перевозки собак.
В набор для dog-friendly-автомобилей входят: специальный гамак для перевозки питомцев, освежитель воздуха и стикер «С собакой можно».
Инициатором запуска dogfriedly-такси стал городской социальный проект Okidog, цель которого – сделать лучше жизнь собак, их владельцев и остальных горожан, мечтающих о чистом и безопасном городе.
Средства на покупку оборудования для такси были собраны в рамках краудфандинга на платформе
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