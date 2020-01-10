Глухарь, жёлтые велосипеды и не только. 10 экотрендов по версии greenbelarus.info, о которых надо знать в 2020 году

Источник материала: Полымя

Посмотреть сериал «Чернобыль», провезти собаку в такси и зафрендиться с городским проектом «Дбаю» – редакция «Зелёного портала» выбрала экотренды, к которым стоило присоединиться в прошедшем году.





Отказ от трубочек, пластиковых тарелок и пакетов

Одноразовый пластик, а вернее, отказ от него стал трендом в Беларуси в 2019 году не только среди активистов, но и на законодательном уровне.

В октябре 2019 года вышло постановление Совета министров, которое предусматривает запрет на использование и продажу некоторой одноразовой посуды в заведениях общественного питания.

Что за «некоторая», Совмин пока не уточняет, но экологи предполагают, что беларусские рестораны и кафе откажутся от трубочек, пластиковой посуды и упаковки с использованием пластика.

Изменения вступят в силу 1 января 2021 года.





Узнать про завод по сжиганию мусора и потреблять меньше

В начале 2019 года СМИ написали, что в Минске уже выбран участок для строительства мусоросжигательного завода.

Весь год экологи рассказывали, почему этого делать не стоит по экологическим и экономическим причинам. Альтернатива сжиганию уже выбрана в большинстве развитых стран мира – минимизация образования отходов и их вторичная переработка.

В октябре 2019 года на международной конференции «Устойчивое обращение с отходами» прозвучала информация, что проект мусоросжигательного завода, который был ранее представлен, имеет много недочётов, поэтому пока его реализацию не начали.

Ещё рано говорить о победе, поэтому экологи и в 2020 намерены вести кампанию против строительства мусоросжигательных заводов в Беларуси.





Подружиться с проектом «Дбаю»

Дбаю – будущий ресторан в центре Минска, в котором 70% прибыли планируют отдавать на общественные проекты, в том числе экологические. Его откроют, собрав у 350 беларусов по тысяче долларов.

Заведение будет помогать воплощать в жизнь идеи городских активистов. Его создание начали беларусы, которые видели подобные проекты в городах Украины – в Киеве (Urban Space 500) и Ивано-Франковске (Urban Space 100).

Уже более 20 человек пожелали стать основателями общественного ресторана. Команда, у которой уже есть бизнес-план, планирует весь 2020-й год потратить на продвижение проекта и поиск сооснователей ресторана, а в 2021 уже накормить первых посетителей.

Даже если у вас нет свободной тысячи долларов, вы можете поддержать проект, просто присоединившись к сообществу в социальных сетях.

Посмотреть сериал «Чернобыль»

Это один из самых популярных сериалов в 2019 году по запросом в поисковике Google. Премьера сериала, созданного британско-американской командой режиссёров, прошла в мае 2019 года.

История о катастрофе на атомной станции в Украине была удостоена премии «Золотой глобус» в категории коротких сериалов.

Принять фуд-челлендж

Это значит отказаться на определённый период от каких-либо продуктов (от английского food challenge – еда-вызов). Цель чаще всего связана с экологическими мотивами, например, уменьшением органических отходов или потребления мяса.

Обычно активисты делают такие вызовы публично, чтобы привлечь к теме больше людей. Одним из наиболее популярных фуд-челленджей в Беларуси в 2019 году стал всемирный семидневный #7daychallenge в ноябре.

В рамках этого вызова беларусы пытались поменять свои пищевые привычки – выбирали «некрасивые» фрукты и овощи в магазинах, ходили со своими многоразовыми пакетами, покупали продукты у фермеров.

Для участия в челлендже публично подали заявки более 80 беларусов.

#7daychallenge в Беларуси организовали посольство Швеции в Минске, Центр экологических решений и сообщество беларусских фермеров и гастроэнтузиастов «Усё сваё» при поддержке Шведского института.





Узнать, что слово 2019 года – это о климате

Чрезвычайная климатическая ситуация (climate emergency) – слово года 2019 в британском Оксфордском словаре. «Слово года» – акция, которая проводится в разных странах, чтобы определить наиболее значимые выражения уходящего года. Чаще всего слова года выбирает экспертное жюри.

Акцию Word of the year проводит издательство Оксфордского университета с 2004 года. Словом года 2018 было слово «токсичный». Отметим, что в России и Украине также ежегодно выбирают наиболее значимые слова, однако в 2019 году эти слова не были связаны с экологией.

Узнать, как выглядит птица 2020 года – глухарь

Кампания по выбору птицы года проходит в Беларуси с 2000-го года по инициативе общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» . Идея кампании – привлечь внимание к конкретной птице и проблемам этого вида.

Глухарь стал двадцатой птицей, которую выбирали в рамках кампании «Птица года». Птицей 2019 года был большой подорлик.

Кампанию поддерживает и «Белпочта», которая ежегодно выпускает марки и монеты с изображением птицы года. Так что в 2020 году ждите глухарей на почтовых конвертах.





Дождаться весны и прокатиться на жёлтом велосипеде

Жёлтые велосипеды настолько заполонили Минск, что уже кажется, что они здесь были всегда. А ведь байкшеринг «Колобайк» пришёл в Беларусь именно летом 2019 года. Буквально за одну ночь на улицах города появилась тысяча бесхозных велосипедов, которыми можно было воспользоваться круглосуточно.

Несмотря на мнения скептиков, велошеринг стал не только одним из способов отдохнуть, но и составил конкуренцию общественному транспорту и такси. Преимущество шеринга «Колобайк» в том, что он бесстанционный, а значит, велосипед можно оставить в любой точке города. Даже у своего подъезда.

Осенью 2019 года жёлтые велосипеды и самокаты появились в Бресте, а весной 2020 года в планах запустить «Колобайк» в Гомеле и Гродно.





Съездить на веломаячок

Веломаячок – городская станция для самостоятельного ремонта велосипеда. Такие мини-мастерские начали появляться в разных городах Беларуси в 2019 году по инициативе команды Минского велосипедного общества и Центра экологических решений . На станции можно подвесить велосипед на специальную стойку, накачать колёса, воспользоваться ключами и шестигранниками.

Первый веломаячок открылся в Минске, в городском парке культуры и отдыха.

Всего в Беларуси будет установлен 21 веломаячок за счёт финансовой поддержки Евросоюза.

Прокатить собаку на такси

Dog-friendly такси – ещё одна новинка 2019 года. 40 автомобилей городских служб такси 107 и 7788 оборудовали специальными наборами для комфортной перевозки собак.

В набор для dog-friendly-автомобилей входят: специальный гамак для перевозки питомцев, освежитель воздуха и стикер «С собакой можно».

Инициатором запуска dogfriedly-такси стал городской социальный проект Okidog, цель которого – сделать лучше жизнь собак, их владельцев и остальных горожан, мечтающих о чистом и безопасном городе.

Средства на покупку оборудования для такси были собраны в рамках краудфандинга на платформе Ulej.by .





Источник: greenbelarus.info