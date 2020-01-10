Смертный приговор, ограбление банка, нефть, успехи сына президента и будет ли снег - важное за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Рабочая неделя была короткой, но столько громких новостей принесла. Мы сейчас коротко расскажем о том, что случилось в пятницу. Кстати, в выходные хорошей погоды не ждите , да и в ближайшее время, похоже, снег мы не увидим . Между прочим, синоптики говорят, что прошлый год выдался самым теплым за историю метеонаблюдений (были проблемы и с качеством воздуха ).

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