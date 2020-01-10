Смертный приговор, ограбление банка, нефть, успехи сына президента и будет ли снег - важное за вчера

Рабочая неделя была короткой, но столько громких новостей принесла. Мы сейчас коротко расскажем о том, что случилось в пятницу. Кстати, в выходные хорошей погоды не ждите, да и в ближайшее время, похоже, снег мы не увидим. Между прочим, синоптики говорят, что прошлый год выдался самым теплым за историю метеонаблюдений (были проблемы и с качеством воздуха).
САМОЕ ВАЖНОЕ
Вчера двух братьев из Черикова приговорили к смертной казни за жестокое убийство учительницы. После оглашения приговора журналисты задали несколько вопросов обвиняемому Илье Костеву, его брат сидел на скамье и прятал лицо от камер. Илья сказал, что раскаивается в своем поступке: «Осознаем все прекрасно. Но что сделано, то на данный момент не изменишь».
В поселке Большевик под Гомелем вчера ограбили банк. Неизвестный зашел в отделение и, угрожая предметом, похожим на пистолет, приказал кассиру складывать в сумку деньги. Вынес 4 тысячи белорусских рублей, 1 тысячу долларов и 30 тысяч российских рублей. После этого скрылся. Нападавшего пока не нашли, а мы съездили в отделение банка, чтобы узнать подробности.
Иран признал, что случайно сбил украинский пассажирский самолет, на борту которого было 176 человек. Военные заявили, что в момент трагедии пассажирский лайнер находился вблизи важного военного объекта, — его приняли за «вражескую цель».
Задержанному по делу об убийстве женщины, чьи останки обнаружили в Свислочи, предъявили обвинение, а следователи опубликовали видео допроса. У мужчины спросили из-за чего началась ссора, толком он не ответил, сказал, что был очень пьян.
Продолжаются суды за участие в акции в защиту независимости. Белорусского писателя, автора знаменитого эссе 1990 года «Независимость — это …» Владимира Орлова судили впервые в жизни, сопредседателю БХД Павлу Северинцу, вышедшему вчера утром с Окрестина, снова дали «сутки», новый административный срок дали и гомельскому блогеру Сергею Тихановскому.
Китай за свои деньги построит в Минске бассейн международного стандарта, а потом передаст его белорусской стороне. Но площадку для китайцев готовят за счет бюджета Минска. Стало известно, сколько на это пойдет денег.
Конец 2019 года ознаменовался приобретением «Савушкиным продуктом» Барановичского молочного комбината. Мы решили освежить в памяти еще 10 резонансных и публичных сделок, которые были совершены в минувшем году.
В Австралии творится нечто невообразимое: пожары не утихают. Мы поговорили с белорусами, которые живут там. Они рассказали, как бежавших от огня на побережье людей вывозили по морю на кораблях, как закрывают дороги, а места, где еще недавно ночевали, — уже в пожаре. Такая вот новая реальность. Жуть!
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
Недавно Александр Лукашенко рассказывал об успехах младшего сына в химии. Мы узнали, что Николай Лукашенко занял первое место на районной олимпиаде по химии. Сейчас парень готовится к следующему этапу.
Новый год у этой семьи из-под Лиозно был не очень-то веселый: детей пришлось отправить к родственникам, а у мужа с женой на праздничном столе были только картошка да сало. Почему? Ведь зарплату в хозяйстве еще за октябрь не выдали. Да и не только зарплату, семья не смогла получить и детское пособие. Разбирались, почему многодетная семья осталась без денег перед Новым годом.
Молодость заканчивается лет в 70, когда перестаешь работать. Так считает наша героиня. Мы пригласили в студию долгожителей и задали несколько вопросов: о жизни, поводах для гордости, страхе смерти (которого нет). Послушайте, что они рассказали.
Детский сад рядом с местом работы родителей, а еще лучше, если он будет прямо в офисе. Мечта многих, не правда ли? Насколько сложно такое организовать? Есть ли такой опыт в Беларуси? Рассказываем.
Вам сложно пройти 10 тысяч шагов в день? А наш герой обошел Крым и Кавказ, побывал в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане. Путешествует он пешком, как вы уже поняли. Самые яркие воспоминания Александра — это природа и вкус воды, который путешественник до сих пор ощущает на языке. Еще был интересный опыт разведения костра на коровьих лепешках и другие приключения.
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В октябре прошлого года в Гродно отец забрал мальчика из детского сада и не привел домой. Мать ребенка обратилась в милицию, малыша искали все это время. Вчера мама и сын встретились, мальчика нашли в Анапе.
Минское «Динамо» прервало антирекордную серию домашних поражений. Кого обыграла команда? Кстати, этот матч посетили всего 5372 зрителя. Это стало антирекордом для «Минск-Арены» за все время игры «зубров» на этой площадке в КХЛ.
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Какие добрые и классные истории любви и жизни известных футболистов. Они не только профессионалы в своем деле, но еще прекрасные отцы и мужья, а дом считают свое крепостью.