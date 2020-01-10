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Как получить жилье? Пояснили в главном управлении юстиции Гродненского облисполкома

11.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Как сообщили в главном управлении юстиции облисполкома, порядок предоставления жилых помещений социального пользования, владения и пользования ими определен в главе 16 Жилищного кодекса Республики Беларусь.

Как получить жилье? Пояснили в главном управлении юстиции Гродненского облисполкома

Право на получение такого помещения предоставлено отдельным категориям граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. В частности, тем, чьи жилые помещения стали не пригодными для проживания из-за чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, боевых действий и террористических акций; гражданам или их детям, имеющим заболевания, при которых совместное проживание в одной комнате или однокомнатной квартире невозможно. Могут рассчитывать на получение социального жилья дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, Герои Беларуси, Советского Союза и Социалистического Труда, полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий на территории других государств. Кроме того, на получение социального жилья могут претендовать инвалиды с детства вследствие ранения и других увечий, полученных во время боевых действий, граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь после катастрофы на Чернобыльской АЭС или других радиационных аварий. Бесплатное жилье могут получить неработающие одинокие инвалиды I и II группы, неработающие одинокие пенсионеры, граждане, в семьях которых есть дети-инвалиды, а также отдельные категории граждан, чей среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи не превышает бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения, исчисленного за 12 месяцев, предшествующих постановке на учет нуждающихся. Например, на социальное жилье с учетом доходов имеют право граждане, проживающие в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, которым установлена III группа инвалидности или которые признаны дееспособными, многодетные семьи и матери, получившие звание «Мать-героиня» или награжденные орденами Матери или Материнской славы, медалью «Медаль материнства», граждане, взявшие на воспитание троих и более детей-сирот.

Отдельные категории граждан имеют право получить социальное жилье вне очереди. В их числе больные активной формой туберкулеза с бактериовыделением, неработающие одинокие инвалиды I и II группы. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в отношении которых принято решение об эмансипации или которые вступили в брак, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилые помещения социального пользования предоставляются в течение пяти лет с даты принятия решения об эмансипации или вступления в брак, после достижения ими совершеннолетия либо по их желанию в течение одного года после окончания учреждений высшего образования.

Источник: grodnonews.by
Текст: Татьяна АРКАДЬЕВА

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Теги: Гродно
 
 
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