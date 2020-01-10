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Знакомим с составом, периодичностью и графиком работы информационно-пропагандистских групп Кореличского райисполкома в первом полугодии 2020 года

11.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Знакомим с составом, периодичностью и графиком работы информационно-пропагандистских групп Кореличского райисполкома в первом полугодии 2020 года

 
 
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