Юные кореличчане Алексей Горбик и Карина Гимпель делятся впечатлениями о поездке на Республиканскую ёлку

Источник материала: Полымя

Во время новогодних праздников на ребят ложится большая ответственность и сложная задача: посетить школьный маскарад, потанцевать на елке с детьми маминых коллег, поводить хороводы вокруг новогоднего дерева с детьми папиных сотрудников. А ведь еще и главная елка района на центральной площади ждет в гости. В общем, дел невпроворот. Но для лучших из лучших ежегодно готовится еще один, главный и самый важный сюрприз: Республиканская елка во Дворце Республики, на которой с Новым годом поздравляет Президент Беларуси Александр Лукашенко.





Одним из наиболее значимых мероприятий благотворительной акции «Наши дети» в этом году стало новогоднее представление во Дворце Республики. Республиканский новогодний праздник длился целых два дня. Ведь победители олимпиад, спортивных соревнований, творческих конкурсов, дети, которые остались без попечения родителей, воспитанники домов-интернатов как никто другой заслуживают настоящего новогоднего путешествия.

В Минске для ребят подготовили мультфильмы, дискотеку и конкурсы, показали цирковое представление с дрессированными животными и клоунами, а затем их ждал Дворец Республики. Именно там проходила республиканская елка, где за достигнутые вершины, успехи детей поблагодарил Президент Александр Лукашенко. Двух юных кореличчан: Алексея Горбика – за успехи в областном фотомарафоне «Живой мир малой родины» и областном конкурсе исследовательских работ «Я познаю мир» и Карину Гимпель – за победы в областном этапе республиканского конкурса «Здравствуй, мир!», V Международном фестивале-конкурсе «Новые вершины–2019», V открытом региональном конкурсе «Сымонкавы нашчадкі».









– Мне очень понравился спектакль, – делится впечатлениями Карина. – В нем рассказывалось, как Дед Мороз с самого детства хотел стать волшебником. Оказаться на республиканской елке – это большая честь. Александр Григорьевич подвел итоги года и десятилетия, поблагодарил нас за успехи. Было очень приятно слышать похвалу от Президента Республики Беларусь.

– Быть приглашенным на Республиканскую елку, где присутствует Президент, – это очень приятно, но это и большая ответственность, – рассказывает Алексей. – Александр Григорьевич поздравил нас с Новым годом и пожелал нам самые простые, но тем не менее важные вещи – здоровья, счастья и дальнейших успехов, ведь мы – гордость страны.

К слову, 18 юных кореличчан побывали и на областной елке с участием председателя Гродненского облисполкома Владимира Кравцова. На новогоднее представление в Гродно отправились Никита Сак, Маргарита Звонко, Анна Кузьмич, Егор Секач, Платон Комар, Надежда Кошур, Екатерина Ханько, Александра Клавсуть, Ксения Костюкевич, а также пять детей из приемных семей и четверо ребят, которые воспитываются в опекунских семьях.

Елизавета АЙКЯН

Фото автора, Марины КОЗЛОВИЧ, БелТА