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Умер получивший травму в Стародорожском гарнизоне сержант-контрактник
11.01.2020 11:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В стародорожской больнице умер сержант-контрактник, получивший накануне тяжелую травму. Об этом сообщает Министерство обороны.
10 декабря в Стародорожском гарнизоне военнослужащий
Все это время врачи Стародорожской центральной больницы и Главного военного клинического медицинского центра, прибывшие из Минска, боролись за жизнь военнослужащего. К сожалению, спасти его не удалось. Сегодня мужчина умер.
— Министерство обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким сержанта Грицкевича Д. В, проходившего службу по контракту в одной из воинских частей в Старых Дорогах, в связи с его смертью.
Военное ведомство также сообщает, что окажет всестороннюю помощь и поддержку семье военнослужащего.
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Военнослужащий пытался запрыгнуть в кабину движущегося гусеничного тягача, в результате чего получил серьезные травмы.
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