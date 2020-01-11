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В комнате 14 человек, но каждый за стенкой. Каково это - провести четыре дня в капсульном отеле

12.01.2020 12:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самый дешевый вариант проживания в другой стране — хостел. Но подходит он не для всех — все-таки в одной комнате соседствуют сразу несколько незнакомых людей. Для тех, кто к такой открытости не готов, есть еще один бюджетный вариант — капсульные отели. Наш автор провел в таком отеле в Москве четверо суток — с 26 по 30 декабря, когда в российской столице проходил Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу. Его репортаж — о достоинствах и недостатках ночевки в капсулах.

Впервые о капсульных отелях я услышал пару лет назад. По сути, это тот же хостел, в котором есть общая кухня, туалет и душевые, а несколько постояльцев останавливаются в одной комнате. Но есть важное отличие: вы получаете не просто кровать в общем номере, а спальное место со стенками и потолком, вход в которое закрывается шторкой. Это и есть капсула — деревянная «нора», в которой вас никто не видит.

Поскольку чемпионат мира проходил в спорткомплексе «Лужники», желательно было найти вариант на юго-западе Москвы. Мой выбор пал на «BADAROOM hostel MOSCOW». Фотографии и отзывы на «букинге» мне понравились, а близость метро вселяла оптимизм.


Фото: Игорь Повод

Вход в отель закрыт, нужно звонить в дверь и ждать, когда администратор вас впустит. После оформления проживания он выдает ключи вместе с чипом для входа и проводит обзорную экскурсию по отелю.

Зайдя в отель, первым делом нужно снять верхнюю одежду и обувь. У каждого постояльца есть свой шкафчик в общей прихожей, который закрывается на ключ. Шкафчик узкий, как раз на одну куртку. Внизу либо вверху есть полка для обуви. Тапочки в отеле платные и стоят 50 рублей (около 1,7 белорусского рубля).

Проходим в общую комнату. В ней расположены 14 капсул, то есть одновременно здесь могут остановиться 14 человек.


Капсулы расположены на 2 этажах, внизу, под ними, выдвижные ящики, в которых можно хранить свои вещи. Ящики достаточно просторные, в мой влезли туристический рюкзак, еда, посуда и даже небольшая сумка с видеокамерой. Ящик закрывается на ключ, так что за сохранность вещей можно не беспокоиться. К тому же в отеле почти везде стоят видеокамеры, у вас вряд ли что-то украдут.


Моя капсула находилась на 2 этаже. Лично для меня это было плюсом, так как проходящие мимо люди не достают и никак не цепляют шторку, прикрывающую вход. Но забираться наверх не так просто, и если для меня, человека достаточно спортивного, это проблемы не представляло, то для людей с лишним весом или в пожилом возрасте это может быть тем еще квестом. При спуске в первый день я и сам с непривычки чуть не слетел. Лестница здесь не самая удобная.

Сама капсула мне понравилась, особенно после ночи в поезде, где из-за короткой полки даже ноги вытянуть было невозможно. Здесь же длина матраса была такой, что мне с ростом 186 см удавалось не задевать ногами шторку и не упираться головой в стенку. Капсула достаточно широкая, вдоль стены у меня постоянно лежали какие-то вещи, которые я не убирал и на ночь, и они при этом совершенно не мешали спать.

При заселении в моей капсуле был матрас с простыней, подушка и достаточно теплое, но не очень длинное одеяло. Внутри капсулы два вида освещения: длинная светодиодная лампа вдоль боковой стенки и бра на задней стенке. Я использовал первый, так как он давал более яркий и мягкий свет. Есть индивидуальная вентиляция, которая регулируется вплоть до полного отключения. Выходя из капсулы, я оставлял вентиляцию открытой, когда находился внутри, полностью ее перекрывал.


Есть внутри и откидной столик. Расположен он довольно высоко, что не очень удобно. По крайней мере, для работы на ноутбуке. Но его наличие - несомненный плюс капсулы.


Фото: Игорь Повод

В капсуле есть розетка. К сожалению, одна, но для оперативных нужд хватит, а при необходимости что-то зарядить можно и в общей комнате. В ней расположены 3 стола, мягкие диваны, телевизор с игровой приставкой. Также здесь находится холодильник, в котором можно хранить еду. Свои продукты желательно подписывать, но лично я это сделал только в первый день, после просто клал на одно и то же месте. Никто ничего не взял.


На столах есть ноутбуки, постояльцы могут ими пользоваться, а интернет порадовал скоростью. Даже видео на YouTube загружались, как дома.

Общая комната небольшая, одновременно в ней поместились бы человек 5−6, но более трех я там ни разу не видел. В ней также расположены гладильная доска и утюг. А еще есть коврики для фитнеса и гантели.


Фото: Игорь Повод

Кухня отеля мне также понравилась: здесь есть все для того, чтобы комфортно приготовить еду, поесть и помыть посуду. Есть столовые приборы, посуда, мыло, чистящее средство, бумажные полотенца. Еду можно готовить в микроволновке или в мультиварке, которую по запросу выдает администратор. Чайник тоже есть. На столе вдоль стены располагаются продукты постояльцев, не требующие хранения в холоде: крупы, хлопья, мюсли, макароны, хлеб и т.п. Есть кран с водой из фильтра, одноразовая посуда, чай и салфетки. Единственный минус — небольшая площадь. Максимум — на троих.


Где места достаточно, так это в туалете и душевых. Туалет вмещает 3 кабинки, в которых достаточно чисто, всегда есть бумага. Умывальников два, за ними большое зеркало. Есть бумажные полотенца и фен.

Душевых кабинок три. Я принимал душ примерно в 11−12 дня, и на второй день пребывания горячей воды в одной из кабинок не было. Администратор порекомендовала подождать минут 20, пока вода нагреется. Но, увы, она стала еще более холодной. На следующий день ситуация повторилась, и, приняв еле теплый душ, я спросил уже у хозяина отеля, бывает ли у них горячая вода в душе. Молодой человек проверил кабинки и заверил: горячая есть. Оказалось, что вода в отеле нагревается газовыми котлами. И в одной из кабинок (видимо, самой популярной) вода обновлялась медленнее — ей я и пользовался. В остальных кабинках вода была.



Таким образом, «материально-техническая база» отеля меня устроила. Впечатления от проживания в целом положительные. Хотя есть один минус, который в меньшей степени зависит от отеля: шумные соседи по комнате. Рекомендую сразу использовать беруши.

Для кого подойдет такой вариант проживания? Для людей, которые путешествуют в одиночку и планируют сэкономить. Такая капсула, как была у меня, обойдется в 990 российских рублей в сутки (около 33,6 белорусских).

 
 
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Самое дешевый вариант проживания в другой стране - хостел. Но подходит он не для всех - все-таки в одной комнате соседствуют сразу несколько незнакомых людей. Для...
 
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