|
С такой зимой птицы могли не улетать на юг. Погода в Витебске на неделе
13.01.2020 07:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Плюсовая температура сохранится до выходных,
В понедельник, 13 января, возможен мокрый снег. Днем без осадков и до 2 градусов тепла.
Во вторник, 14 января, — целый день туман, без осадков. Температура +1…3°C.
Среда, 15 января, выдастся ветреной — порывы до 14 метров в секунду. К вечеру в прогнозе дождь. В течение суток до +4°C.
В четверг, 16 января, без осадков и +4°C. Утром — солнечно, потом небо снова затянет облаками.
В пятницу, 17 января, в дневные часы +3…5°C. Осадков не ожидается.
Хорошей вам недели, друзья!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Плюсовая температура сохранится до выходных. Меж тем на дворе середина января. В соцсетях уже шутят: и зачем только птицы улетали на юг?
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)