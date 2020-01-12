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С такой зимой птицы могли не улетать на юг. Погода в Витебске на неделе

13.01.2020 07:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Плюсовая температура сохранится до выходных, сообщает Белгидромет. Меж тем на дворе середина января. В соцсетях уже шутят: и зачем только птицы улетали на юг?


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

В понедельник, 13 января, возможен мокрый снег. Днем без осадков и до 2 градусов тепла.

Во вторник, 14 января, — целый день туман, без осадков. Температура +1…3°C.

Среда, 15 января, выдастся ветреной — порывы до 14 метров в секунду. К вечеру в прогнозе дождь. В течение суток до +4°C.

В четверг, 16 января, без осадков и +4°C. Утром — солнечно, потом небо снова затянет облаками.

В пятницу, 17 января, в дневные часы +3…5°C. Осадков не ожидается.

Хорошей вам недели, друзья!

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Плюсовая температура сохранится до выходных. Меж тем на дворе середина января. В соцсетях уже шутят: и зачем только птицы улетали на юг?
 
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