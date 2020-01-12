«Кто прав, кто виноват?» – Игорь Макар провел телефонную линию

11 января во время прямой телефонной линии обращения граждан рассматривал первый заместитель председателя Миноблисполкома Игорь Макар.



Традиционно поводами для звонков на прямую линию стали вопросы сфер ЖКХ, благоустройства дорог, ошибки при оформлении документов и другие. Всего возможностью обратиться в Миноблисполком воспользовались около 30 человек, многие из которых имели явные претензии к местным коммунальным службам. Однако во время диалога выяснялось, что люди сразу звонят на прямую линию в Миноблисполком, минуя районную власть. Это в корне неверно, т.к. сначала необходимо разобраться с проблемой на месте, а уже потом, если взаимодействие с районными структурами не дает результатов, обращаться в вышестоящие инстанции.



Так случилось с жителями Молодечно, которые жалуются на отсутствие горячей воды ночью и рано утром. Пенсионер из Слуцка не может разобраться с начислениями коммунальных платежей – банки взимают пеню за осуществление данных процедур, Владимир Николаевич негодует, что теперь комиссию придется платить и на почте. Однако есть один важный момент – Белпочта не будет взимать никаких комиссий при оплате коммунальных услуг, в работе этой структуры все остается по-прежнему.



Серьезный вопрос поступил от жительницы Молодечно. У Ольги Михайловны есть дом в деревне Ганьковичи, но там, по ее словам, невозможно находиться. Причины – слив аммиака из свинокомплекса на поле около деревни. Ольга Михайловна отмечает, что такая ситуация возникает уже не в первый раз. В колхозе, которому принадлежит комплекс, подтвердили, что имеют разрешение на слив отходов на этой территории. Игорь Николаевич дал поручение специалистам выехать на место и разобраться в ситуации.



К примеру, в Смолевичах на улице Гомельской велись работы по благоустройству – демонтажу теплотрассы, ремонту дороги. Все бы хорошо, но в отчетах райисполкома сказано, что работы выполнены до конца. Жители улицы с этим не согласны.

Пенсионеры из деревни Новоселки Вилейского района просят пустить к населённому пункту больше транспорта. Автобус там ходит только по субботам, а этого людям недостаточно, чтобы доехать к врачу. Нужен транспорт хотя бы один раз в будний день. Но медаль имеет и обратную сторону – пускать дополнительный автобус экономически невыгодно, в деревне проживает менее 20-ти человек. Игорь Макар дал поручение рассмотреть возможность направления в деревню выездной амбулатории.



Прямые телефонные линии с руководством Миноблисполкома проходит каждую субботу с 9.00 до 12.00. Все обращения рассматриваются, людям постараются помочь.