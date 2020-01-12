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Ветер, туман, дожди - и сплошной плюс. Погода в январском Гродно на неделе

13.01.2020 07:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно на рабочей неделе нас опять ждет не совсем зимняя погода: все время будет плюсовая температура, обещает pogoda.by.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В понедельник сплошная облачность, возможен дождь. Утром — ветер. Вечером — туман. Видимость — 100−200 метров. Будет тепло — до +6 °C.

Во вторник — сплошная облачность, днем без осадков, вечером — сильный ветер. Днем будет до +5 °С.

В среду переменная облачность, без осадков, но с ветром. Столбик термометра днем будет показывать +5 °С.

В четверг переменная облачность, без осадков. Вечером сильный туман — видимость 50−100 метров. Днем — до +5 °С.

В пятницу сплошная облачность, без осадков. Время от времени — туман, а вечером возможен сильный ветер. Днем до +3 °C.

Хорошей недели!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно на рабочей неделе нас опять ждет не совсем зимняя погода.
 
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