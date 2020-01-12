Тепло и туманно. Все о погоде в январском Бресте на новой рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

На новой рабочей неделе в Бресте установится теплая погода, сообщает pogoda.by .





В понедельник будет облачно без осадков, к вечеру возможен дождь. Днем воздух прогреется до +5°С.

Во вторник утром обещают густой туман. Видимость составит 50−100 метров. Днем будет сплошная облачность без осадков. Температура воздуха составит +3…5°С.

Среда будет солнечной. Утром будет около 0 °C, днем столбик термометра поднимется до 6 градусов тепла.

В четверг днем ожидается сплошная облачность без осадков. Во второй половине дня воздух прогреется до +6°С. Вечером на город опустится туман, видимость будет не более 100 метров.

В пятницу небо будет затянуто тучами. Днем будет +2…4°С.

Хорошей недели!

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