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Тепло и туманно. Все о погоде в январском Бресте на новой рабочей неделе
13.01.2020 08:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На новой рабочей неделе в Бресте установится теплая погода, сообщает
В понедельник будет облачно без осадков, к вечеру возможен дождь. Днем воздух прогреется до +5°С.
Во вторник утром обещают густой туман. Видимость составит 50−100 метров. Днем будет сплошная облачность без осадков. Температура воздуха составит +3…5°С.
Среда будет солнечной. Утром будет около 0 °C, днем столбик термометра поднимется до 6 градусов тепла.
В четверг днем ожидается сплошная облачность без осадков. Во второй половине дня воздух прогреется до +6°С. Вечером на город опустится туман, видимость будет не более 100 метров.
В пятницу небо будет затянуто тучами. Днем будет +2…4°С.
Хорошей недели!
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Осторожно! Во вторник на город опустится густой туман.
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