Случайно сбитый самолет, смерть в армии, гомельская отшельница и морковь с неба - все за выходные

В субботу Иран признал, что украинский самолет, на борту которого находились 176 человек, 8 января был сбит ракетой. Военные заявили, что лайнер находился вблизи важного военного объекта — его приняли за «вражескую цель». По словам военных, оператор системы ПВО не смог связаться с командованием, у него было 5 секунд на принятие решения — он сделал неверный выбор. Президент Ирана Хасан Роухани согласился на все условия украинского президента Владимира Зеленского: полное признание вины и выплату компенсаций. Зеленский в обращении к народу пообещал: власть вернет украинцам уверенность, что страна будет их защищать в любом уголке планеты.
Что еще случилось в выходные, расскажем в коротком обзоре новостей.
САМОЕ ВАЖНОЕ
Сегодня похоронят младшего сержанта Стародорожского гарнизона Дмитрия Грицкевича. Парню было 22 года, он умер после тяжелой травмы. Как уточнило Миниобороны, военнослужащий пытался запрыгнуть в кабину движущегося гусеничного тягача, в результате чего получил серьезные травмы. У Дмитрия остались жена и двое сыновей.
В выходные снова подорожало топливо. С 12 января в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин выросли на 1 копейку.
В Беларуси появилась возможность делать новые платежи через ЕРИП. К примеру, теперь охотники, которые состоят в Белорусском обществе охотников и рыболовов, могут оплатить взносы с помощью телефона или компьютера. Но это еще не все.
В субботу в столичном ночном клубе случился пожар. Там было 170 человек. Спасатели приехали быстро, но к тому времени все находившиеся в клубе смогли сами покинуть помещение.
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
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