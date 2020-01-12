Случайно сбитый самолет, смерть в армии, гомельская отшельница и морковь с неба - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

В субботу Иран признал , что украинский самолет, на борту которого находились 176 человек, 8 января был сбит ракетой. Военные заявили, что лайнер находился вблизи важного военного объекта — его приняли за «вражескую цель». По словам военных, оператор системы ПВО не смог связаться с командованием, у него было 5 секунд на принятие решения — он сделал неверный выбор. Президент Ирана Хасан Роухани согласился на все условия украинского президента Владимира Зеленского: полное признание вины и выплату компенсаций. Зеленский в обращении к народу пообещал : власть вернет украинцам уверенность, что страна будет их защищать в любом уголке планеты.





Что еще случилось в выходные, расскажем в коротком обзоре новостей.

САМОЕ ВАЖНОЕ

Сегодня похоронят младшего сержанта Стародорожского гарнизона Дмитрия Грицкевича. Парню было 22 года, он умер после тяжелой травмы. Как уточнило Миниобороны, военнослужащий пытался запрыгнуть в кабину движущегося гусеничного тягача, в результате чего получил серьезные травмы. У Дмитрия остались жена и двое сыновей.

Стародорожского гарнизона Дмитрия Грицкевича. Парню было 22 года, он после тяжелой травмы. Как уточнило Миниобороны, военнослужащий пытался запрыгнуть в кабину движущегося гусеничного тягача, в результате чего серьезные травмы. У Дмитрия жена и двое сыновей. В выходные снова подорожало топливо . С 12 января в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин выросли на 1 копейку .

. С 12 января в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин выросли . В Беларуси появилась возможность делать новые платежи через ЕРИП . К примеру, теперь охотники, которые состоят в Белорусском обществе охотников и рыболовов, могут оплатить взносы с помощью телефона или компьютера. Но это еще не все .

. К примеру, теперь охотники, которые состоят в Белорусском обществе охотников и рыболовов, могут оплатить взносы с помощью телефона или компьютера. Но это еще . В субботу в столичном ночном клубе случился пожар. Там было 170 человек. Спасатели приехали быстро, но к тому времени все находившиеся в клубе смогли сами покинуть помещение .

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Как хорошо, что у нас есть люди с неуемной энергией, которые хотят делать свою страну лучше. Наш герой — краевед, бывший учитель, бард и хозяин агроусадьбы Олег Мизуло. Его помотало по свету, но он вернулся в свои Жодишки и старается сделать все, чтобы местечко когда-нибудь стало настоящей туристической Меккой местного масштаба .









Истории спасения маленьких и больших пушистиков от наших читателей доказывают, что ни переезды, ни рождение ребенка, ни его аллергия — не повод отказываться от тех, кого ты приручил. Почитайте , как лайка Келси из тумбы превратилась, а молнию, а мама с сыном не стали усыплять котенка с микроспорией, как предлагал врач. Не бойтесь быть добрее!

О СПОРТЕ

Белорусские биатлонисты пробежали лучшую эстафету за 11 лет. Скорее читайте, какое место заняла сборная . А Ирина Кривко показала в масс-старте лучший результат в сезоне.

пробежали лучшую эстафету за 11 лет. Скорее читайте, . А Ирина Кривко в масс-старте лучший результат в сезоне. В хоккее, к сожалению, порадовать нечем. Минское «Динамо» проиграло 36-й матч в сезоне . Команда завершила домашнюю серию в КХЛ поражением от московского «Спартака». «Зубры» активно начали матч, много атаковали, но допустили две ошибки, которые привели к пропущенным шайбам.

Все новости субботы, 11 января

Все новости воскресенья, 12 января

Кстати. Чтобы взбодриться в начале дня, пройдите тесты по новостям недели и по английским словам , которые захламили наш язык, а еще посмотрите популярные в прошлом году на Youtube клипы белорусов , почитайте про самого обсуждаемого ведущего и повод , который выбрал в этот раз интеллигент с вредными привычками, печальным прошлым и светлым будущим Александр Федута. Напоследок хочется сказать: любите себя любыми (тем, кто хочет разобраться с питанием, помогут диетологи ) и делайте добрые дела (вот в Австралии, например, с воздуха сбросили тысячи килограммов моркови для животных). Удачной вам недели!

Ваша редакция