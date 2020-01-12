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Случайно сбитый самолет, смерть в армии, гомельская отшельница и морковь с неба - все за выходные

13.01.2020 07:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

В субботу Иран признал, что украинский самолет, на борту которого находились 176 человек, 8 января был сбит ракетой. Военные заявили, что лайнер находился вблизи важного военного объекта — его приняли за «вражескую цель». По словам военных, оператор системы ПВО не смог связаться с командованием, у него было 5 секунд на принятие решения — он сделал неверный выбор. Президент Ирана Хасан Роухани согласился на все условия украинского президента Владимира Зеленского: полное признание вины и выплату компенсаций. Зеленский в обращении к народу пообещал: власть вернет украинцам уверенность, что страна будет их защищать в любом уголке планеты.


Что еще случилось в выходные, расскажем в коротком обзоре новостей.

САМОЕ ВАЖНОЕ

  • Сегодня похоронят младшего сержанта Стародорожского гарнизона Дмитрия Грицкевича. Парню было 22 года, он умер после тяжелой травмы. Как уточнило Миниобороны, военнослужащий пытался запрыгнуть в кабину движущегося гусеничного тягача, в результате чего получил серьезные травмы. У Дмитрия остались жена и двое сыновей.
  • В выходные снова подорожало топливо. С 12 января в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин выросли на 1 копейку.
  • В Беларуси появилась возможность делать новые платежи через ЕРИП. К примеру, теперь охотники, которые состоят в Белорусском обществе охотников и рыболовов, могут оплатить взносы с помощью телефона или компьютера. Но это еще не все.
  • В субботу в столичном ночном клубе случился пожар. Там было 170 человек. Спасатели приехали быстро, но к тому времени все находившиеся в клубе смогли сами покинуть помещение.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Как хорошо, что у нас есть люди с неуемной энергией, которые хотят делать свою страну лучше. Наш герой — краевед, бывший учитель, бард и хозяин агроусадьбы Олег Мизуло. Его помотало по свету, но он вернулся в свои Жодишки и старается сделать все, чтобы местечко когда-нибудь стало настоящей туристической Меккой местного масштаба.


  • Как правильно ухаживать за кожей? Когда родинка должна вас насторожить? На какие маркетинговые уловки мы с вами часто клюем? Мы пригласили в студию дерматологов и задали им все эти вопросы. Обязательно посмотрите наше видео, там много полезной информации.

  • Страшный диагноз «болезнь Паркинсона» Родиону поставили в 36 лет. В этот же день его жена узнала, что беременна. Родион и Татьяна всю жизнь занимаются музыкой. Семья рассказала, как живет эти пять лет после диагноза и растит троих детей. А Родион даже сыграл на своем саксофоне. Послушайте, как это красиво!

  • Минчанка собралась в поход, ей нужна была палатка. Женщина нашла подходящую, но цена ее откровенно удивила — всего 5 копеек. Оформить заказ получилось, но продавец в итоге отказался поставить товар, сославшись на ошибку, ведь палатка стоит 520 рублей. Кто прав в такой ситуации?

  • К нам в редакцию стали обращаться туристы, которые утверждают, что с прошлого года не могут ни дозвониться в визовый центр Польши, ни зарегистрироваться на его сайте. Говорят, остается только обращаться к посредникам, но таким образом стоимость визы сильно увеличивается. Узнали, что к чему. А на польской границе ситуация накалилась так, что женщина бросила камень в машину, которая «вклинилась» в очередь. Кстати, вот какие шаги остались на пути к «шенгену» по 35 евро.

  • Представьте, вы в одиночку собираетесь в путешествие. Какое жилье выберете в стране, в которую отправляетесь: хостел, отдельную квартиру, гостиницу? А как насчет капсульного отеля? Наш автор провел в таком четыре дня и делится с вами впечатлениями.

  • Проклятый рай. Так называют Гаити, где 10 лет назад произошло разрушительное землетрясение. На этом бедствия населения не закончились: в последующие годы были, ураганы, холера, засуха, новое землетрясение, наводнение. И все это на фоне социального и экономического кризиса. Рассказываем подробнее.

  • Когда смотришь на некоторые примеры работы строителей, которые присылают нам на «Доску позора», кажется, что люди делали это с закрытыми глазами. Радует только то, что многое исправляют после публикации.

  • В эти серые и холодные дни 57-летняя Зоя живет в хижине на берегу водоема в Гомеле. Так женщина живет уже три года. Ей тяжело прокормить себя, но Зоя подкармливает еще котов и птиц. Летом, говорит женщина, здесь как в раю: плещется вода, птички поют. Зимой хуже, приходится во многом себе отказывать. Самая большая проблема — гигиенические процедуры.


  • Истории спасения маленьких и больших пушистиков от наших читателей доказывают, что ни переезды, ни рождение ребенка, ни его аллергия — не повод отказываться от тех, кого ты приручил. Почитайте, как лайка Келси из тумбы превратилась, а молнию, а мама с сыном не стали усыплять котенка с микроспорией, как предлагал врач. Не бойтесь быть добрее!

О СПОРТЕ

  • Белорусские биатлонисты пробежали лучшую эстафету за 11 лет. Скорее читайте, какое место заняла сборная. А Ирина Кривко показала в масс-старте лучший результат в сезоне.
  • В хоккее, к сожалению, порадовать нечем. Минское «Динамо» проиграло 36-й матч в сезоне. Команда завершила домашнюю серию в КХЛ поражением от московского «Спартака». «Зубры» активно начали матч, много атаковали, но допустили две ошибки, которые привели к пропущенным шайбам.

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Кстати. Чтобы взбодриться в начале дня, пройдите тесты по новостям недели и по английским словам, которые захламили наш язык, а еще посмотрите популярные в прошлом году на Youtube клипы белорусов, почитайте про самого обсуждаемого ведущего и повод, который выбрал в этот раз интеллигент с вредными привычками, печальным прошлым и светлым будущим Александр Федута. Напоследок хочется сказать: любите себя любыми (тем, кто хочет разобраться с питанием, помогут диетологи) и делайте добрые дела (вот в Австралии, например, с воздуха сбросили тысячи килограммов моркови для животных). Удачной вам недели!

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Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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