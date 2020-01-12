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В Гродно горожан просят оставлять новогодние елки около мусорных контейнеров. Деревья переработают

13.01.2020 11:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно новогодние ели будут централизованно утилизировать. Их переработают на щепу. Для того, чтобы вашу елочку точно забрали на переработку, ее надо оставить на контейнерной площадке для крупногабаритного мусора или поставить рядом с контейнерами. Забирать елки будут 18, 19, 25 и 26 января, сообщает «Гродно Плюс».


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Раньше новогодние елки после праздников принимали в зоопарке на корм для животных — но от такой идеи отказались. Потом их как обычный мусор вывозили на полигоны и закапывали в землю. В этом году собирают централизованно. Все выкинутые деревья будут утилизированы.

— Мы просим горожан оставлять свои елочки 18, 19, 25 и 26 января на контейнерных площадках для крупногабаритного мусора. Если таковых во дворах нет, то не выбрасывать елки в контейнеры, а поставить рядом. Деревья пойдут на переработку. Елки, отслужившие свой срок, будут переработаны на щепу, которая пойдет для обогрева населенного пункта и для поддержания тепла на предприятиях, — рассказал заместитель генерального директора Гродненского ЖКХ Сергей Семашко.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Гродно новогодние ели будут централизованно утилизировать. Их переработают на щепу. Для того, чтобы вашу елочку точно забрали на переработку, ее надо оставить на...
 
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