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Мужчину, который в пятницу ограбил банк под Гомелем, до сих пор не нашли

13.01.2020 11:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Неизвестного, который ограбил в минувшую пятницу банковское отделение в поселке Большевик Гомельского района, до сих пор не нашли. Преступление не раскрыто, сообщили в Следственном комитете.


Фото: Елена Бычкова, TUT.BY

Напомним, 10 января около четырех часов вечера неизвестный зашел в банк и, угрожая предметом, похожим на пистолет, приказал кассиру складывать деньги. В результате были похищены белорусские и российские рубли, доллары США и евро — в эквиваленте около 11 тысяч белорусских рублей. (Изначально называлась сумма, равная примерно семи тысячам рублей).

Мужчина скрылся.


Приметы подозреваемого: на вид 30−40 лет, рост 180−190 сантиметров, плотного телосложения.

Был одет: черная куртка с капюшоном, черные брюки, коричневые ботинки. Лицо скрыл шарфом с красными продольными полосами. Предположительно, был в перчатках. При себе имел полиэтиленовый пакет.


Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

 
 
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10 января неизвестный зашел в банк и, угрожая предметом, похожим на пистолет, приказал кассиру складывать деньги. В результате были похищены белорусские и...
 
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