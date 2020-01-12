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Мужчину, который в пятницу ограбил банк под Гомелем, до сих пор не нашли
13.01.2020 11:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Неизвестного, который ограбил в минувшую пятницу банковское отделение в поселке Большевик Гомельского района, до сих пор не нашли. Преступление не раскрыто, сообщили в Следственном комитете.
Мужчина скрылся.
Приметы подозреваемого: на вид 30−40 лет, рост 180−190 сантиметров, плотного телосложения.
Был одет: черная куртка с капюшоном, черные брюки, коричневые ботинки. Лицо скрыл шарфом с красными продольными полосами. Предположительно, был в перчатках. При себе имел полиэтиленовый пакет.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
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