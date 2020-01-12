Полоцкий путепровод в Витебске будет с иллюминацией. Светло станет и на улицах рядом с ним

Источник материала: Tut.by

Движение по обновленному Полоцкому путепроводу обещают открыть в этом году. Сейчас строители возводят последнюю опору, затем приступят к монтажу балки, которая соединит стороны моста, сообщает телекомпания «Витебск».

На объекте работают около 200 человек, но в ближайшее время их будет 300 — из-за большого объема работы.

Проект предусматривает не только необычное уличное освещение, но и иллюминацию, подсветку моста. Близлежащий район тоже будет освещен: здесь появится более 100 фонарей.