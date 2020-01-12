Минчанин второй раз осужден на пожизненный срок - за историю с покушением на милиционера 18 лет назад

Источник материала: Tut.by

48-летний мужчина еще раз приговорен к пожизненному заключению, сообщает агентство Sputnik. Сегодня Минский городской суд огласил очередной приговор Сергею Дёвкшу — на этот раз его обвиняли в покушении на убийство милиционера.



Обвиняемый был на суде в оранжевой робе — такая одежда положена осужденным, которые отбывают пожизненный срок

Как пишет агентство, за покушение на убийство милиционера Сергей Дёвкша приговорен к 23 годам лишения свободы. Но с учетом ранее назначенного наказания окончательно он получил пожизненный срок. Такой приговор мужчина услышал второй раз за свою жизнь.

Напомним, осенью 2001-го в Минске в районе стадиона политехнического колледжа по проспекту Независимости, 85 поздно вечером милиционеры патрулировали район и проверяли документы. Так они столкнулись с мужчиной — как оказалось, ранее уже совершавшим преступления, даже убийства. По версии следствия , чтобы избежать задержания, Сергей Дёвкша как минимум три раза выстрелил в милиционера. И не добил только лишь потому, что сотрудник начал отстреливаться табельным оружием.

Подозреваемый прятался за границей, отыскали его в Польше. Далеко не сразу после этого он стал фигурантом дела о стрельбе в милиционера. До этого он успел получить приговоры по другим делам. А это давнее дело дошло до суда осенью 2019-го, мужчине предъявили обвинение по ч.1 ст. 14 и ст. 362 за покушение на убийство сотрудника внутренних дел — за такое грозит от 10 лет лишения свободы до расстрела.

Процесс стартовал месяц назад, на тот момент Сергей Дёвкша уже 15 лет отбывал пожизненный срок за другие преступления (в том числе за убийства). Как писало издание Naviny.by, потерпевший Владимир Баслык так и не опознал обвиняемого: тогда на улице было очень темно, по словам экс-милиционера, на голове подозреваемого была кепка, к тому же прошло уже 18 лет.

«Он попытался убежать, я побежал за ним, в момент, когда уже мог схватить руками, вдруг вспышка — он начал стрелять на ходу. Был выстрел, потом второй, я уже не помню. Я начал доставать пистолет, но нападавший бежал змейкой»", — говорил пострадавший в суде. Баслык считал, что гнался за человеком, который ограбил женщину на улице — по рации как раз передали сообщение и ввели план «Сирена».

О самом обвиняемом известно, что он родился в Минске, школу так и не окончил. Первый раз сел еще подростком, за причинение тяжких травм. Потом были хулиганство, незаконное ношение оружия, а впоследствии два убийства — сначала мужчины во время застолья, а потом милиционера, который постучал в дверь с проверкой документов. Ему фигурант ответил, что возьмет паспорт в шкафу, но вместо этого достал пистолет ТТ и застрелил сотрудника. Позже Дёвкшу судили еще и за разбой.

Как отмечало издание, еще в 2002-м преступления мужчины «тянули» на приговор в виде расстрела, но его спасло то, что был задержан в Польше — по договору с которой Беларусь обязалась не казнить экстрадированных из этой страны.