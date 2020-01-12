На неделе будет очень тепло и сыро

Источник материала: Tut.by

Атлантические циклоны, смещаясь далеко по северу Европы, продолжают выносить на европейский континент теплый влажный воздух, что обеспечит в Беларуси в течение рабочей недели сырую и очень теплую погоду. В выходные дни территория нашей страны окажется под влиянием области повышенного давления, сформированной в более холодном воздухе. Будет преимущественно без осадков, температурный фон немного понизится, но по-прежнему останется выше климатической нормы. Об этом TUT.BY рассказали в Белгидромет Минприроды.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

14 января, во вторник, ночью и утром местами небольшие осадки — дождь, мокрый снег. Днем без существенных осадков. В отдельных районах слабый туман. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −3…+3°С, максимальная температура днем 0…+5°С.

15 января, в среду, местами, преимущественно по северу Беларуси, небольшие кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −3…+2°С, максимальная днем 0…+7°С.

16 января, в четверг, в отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью −3…+3°С, максимальная температура днем +1…+6°С.

17 января, в пятницу, преимущественно без осадков. Местами туман, ночью и утром слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью −4…+2°С, максимальная днем 0…+5°С.

18 января, в субботу, преимущественно без осадков. Местами слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью −6…+1°С, максимальная днем −2…+4°С.

В воскресенье, 19 января, преимущественно без осадков. В отдельных районах слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью 0…-6°С, максимальная днем −4…+1°С.