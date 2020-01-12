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В Беловежской пуще после Нового года продолжают расти вешенки

13.01.2020 11:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беловежской пуще в середине января продолжают расти грибы вешенки, сообщается на сайте нацпарка.


Фото: Беловежская пуща

Самая низкая среднесуточная температура за декабрь на пущанской метеостанции составила 1,11°C, максимальная среднесуточная за тот же период — 5,12°C. Теплая зима не дает природе уснуть. Так, например, после новогодних праздников в пуще продолжают расти вешенки.

Вешенка обыкновенная (Pleurotus ostreatus) или устричный гриб — абсолютно съедобный гриб, широко распространенный в лесах умеренной зоны. Чаще всего они селятся на лиственных деревьях и крайне редко — на хвойных. Вешенки относятся к дереворазрушающим грибам-сапрофитам, поэтому искать их нужно не в траве, а на стволах и пнях.

В естественных условиях вешенка обыкновенная вызывает желтую смешанную гниль стволов ослабленных деревьев. Заражение обычно происходит через морозобойные трещины. Плодовые тела грибов образуются в месте наибольшего развития гнили. Грибы продолжают развиваться на мертвой древесине и после гибели дерева-хозяина.

 
 
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Самая низкая среднесуточная температура за декабрь на пущанской метеостанции составила 1,11°C.
 
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