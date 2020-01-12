«Важно поддерживать супругу во всем». Муж из Молодечно с оркестром встречал жену из роддома

Источник материала: Tut.by

30 января у Дмитрия Ефименко из Молодечно родилась дочка. Встретить жену и малышку из роддома молодой папа решил необычно. Взял баян, созвал друзей с гитарами и барабанами — и выписка прошла с музыкой. Видео того, как это было, Дмитрий выложил на своей странице в соцсетях.



Фото: страница Дмитрия Ефименко во «ВКонтакте»

Дмитрий работает в двух музыкальных школах. Сам когда-то тоже учился в «музыкалке» на баяне. Затем в колледже изучал ударные. Их теперь и преподает.

Его жену зовут Светлана. С дочкой Данаей их выписывали из больницы 8 января. Встретить своих девчонок из роддома, говорит молодой папа, хотелось большой семьей, чтобы весело и по-домашнему. Для этого нужно было собрать родных и маленький оркестр.

В небольшую группу Дмитрий пригласил трех человек. Друга и брата жены — они играли на гитарах, и бывшего ученика — он сидел за барабанами. Ну, а четвертым оказался сам Дмитрий. Он взял баян. Шутит: вот и пригодился инструмент, который в детстве родители отправили изучать.

В честь важного для семьи праздника играли Happy Birthday.

— Сыграли отлично, причем даже без репетиции, — улыбается собеседник. — И я закричал: «С днем рождения, любимая!», потом понял: ой, что-то не то — и исправился: «С днем рождения, дочуля!»

На заднем фоне два брата жены стояли с плакатами. На листах было написано: «Спасибо Богу за вас!» и «Люблю вас очень». Плакаты, кстати, молодой папа сделал в последний момент.

— Из всех родственников мы с мамой выезжали в роддом последними. На выходе из квартиры я вспомнил, что забыл написать плакаты, — вспоминает собеседник. — Рулон и баллончик были у меня в машине. Говорю маме: нужно сделать. Она стала отговаривать: не успеем. Я ответил: справлюсь быстро. Работу организовали так: с одной стороны обои держала мама, со второй — омыватель, ну, а я быстро писал нужные слова.

Выступление новоявленного оркестра длилось недолго, и когда закончилось, у двери роддома появился большой черный джип с розовыми шариками. Дмитрий специально договорился с соседом, чтобы Светлана с малышкой уехали домой на большой машине.



Фото: страница Дмитрия Ефименко во «ВКонтакте»

Концерт, шутит Дмитрий, порадовал не только его супругу, но и других рожениц. Женщины выглядывали из окон, снимали происходящее на видео, делали фото.

— Когда видео с нашим поздравлением выложили в одной из групп Молодечно во «ВКонтакте», некоторые стали недовольно писать: рядом больница, вы мешали другим. Но таких откликов было процентов десять. Остальные хорошие. Люди говорили: классно, поздравляли с дочкой.



Фото: страница Дмитрия Ефименко во «ВКонтакте»

— А как жена отреагировала на такой сюрприз?

— Ей очень понравилось, — отвечает собеседник и говорит, что делал это «не для показухи». — Это проявление моего отношения к жене. Того, как я ее люблю. Чтобы отношения были хорошими, в них нужно вкладываться. И здесь речь не только про то, что я такой молодец, устроил концерт у роддома, а дома не могу поменять доче подгузник. Оно должно проявляться во всем. Поэтому мне важно радовать Свету и во всем ее поддерживать.