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Из-за погоды соревнования по лову рыбы переносятся — БООР

13.01.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Из-за погоды соревнования по лову рыбы переносятся — БООР

Из-за теплой погоды предстоящие соревнования по рыбной ловле переносятся на более поздние сроки, сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов (БООР).

«Учитывая погодные условия, многие запланированные ранее соревнования будут переноситься на более поздний срок. Место и время проведения соревнований нужно уточнять у ответственных организаторов», — отмечают в организации.

В частности, республиканские соревнования по ловле рыбы на мормышку со льда, которые должны были стартовать в начале этого месяца, предварительно перенесены на 25 января.

В БООР надеются провести все соревнования, намеченные на январь-февраль.

БЕЛТА

 
 
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Из-за теплой погоды предстоящие соревнования по рыбной ловле переносятся на более поздние сроки, сообщили в Белорусском обществе охотников и...
 
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