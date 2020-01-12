Паспорт сестры-близнеца и подруга в багажнике. ТОП курьезных задержаний на границе от ГПК

Источник материала: Полымя

Новый год — время подводить итоги работы минувших дней.





Своеобразный топ курьезных задержаний за 2019 год составили пограничники. Открывает чарт-лист гражданин Туркменистана, который в багажнике авто пытался провезти через белорусско-украинскую границу свою соотечественницу.

За туристами из Средней Азии идет гражданка Сьерра-Леоне, которая пыталась въехать в Беларусь по паспорту сестры-близнеца.

Далее нелегалы, державшие путь во Францию, но задержанные в Беларуси. Пограничники не исключают, что нарушители могли перепутать французский и белорусский Брест.

Следующий по списку — африканец, который ездил по миру с фальшивым паспортом 7 лет, но в Беларуси его турне прервалось.

И замыкает топ задержаний австриец, который планировал мигрировать в Беларусь на ПМЖ, но поскольку сделал это нелегально, был задержан и депортирован.

Источник: tvr.by