ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Литва готовит защиту от аварии на БелАЭс на 1 млрд евро

13.01.2020 12:01 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Стоимость мер, проводимых Литвой для защиты от возможной аварии БелАЭС, находящейся в 50 км от Вильнюса, обойдется стране примерно в €1 млрд.

Об этом сообщило в воскресенье литовское радио со ссылкой на главу управления гражданской безопасности Противопожарно-спасательного департамента при МВД Литвы Эдгараса Геда.

По его словам, комплекс мероприятий может стоить порядка 600 млн евро, но «с учетом широкого спектра потребностей можно предположить, что вся смета могла бы составить до €1 млрд».

Окончательная сумма будет известна в июле 2020 года. К этому сроку литовские власти проведут конкурс на проведение исследования по данному вопросу. На проект планируется выделить 344,6 тысяч евро, из которых 327,4 тысяч поступят от Евросоюза.

В октябре 2019 года в Литве были проведены учения национального масштаба по отработке действий в случае аварии на БелАЭС с имитацией эвакуации жителей из ряда районов страны.

Строительство БелАЭС началось в 2009 году при участии госкорпорации «Росатом», у города Островец (Гродненская область). 

Литовская сторона неоднократно критиковала Беларусь за выбор площадки для строительства атомной станции, а 3 мая обратилась в Еврокомиссию с призывом разработать план действий в отношении Белорусской АЭС. Белорусский МИД жестко отреагировал на это обращение, обвинив литовских коллег во лжи.

Кроме того, на площадке периодически происходят различные ЧП. Совсем недавно В июле 2019-го года там упала люлька с рабочими, в минувшем году там погиб строитель, а самый громкий скандал связан с реактором станции, который при транспортировке умудрились уронить и повредить.

По мнению белорусских властей, Литва выступает против строительства станции по политическим мотивам, возведение объекта проводится на высоком уровне безопасности.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоимость мер, проводимых Литвой для защиты от возможной аварии БелАЭС, находящейся в 50 км от Вильнюса, обойдется стране примерно в €1 млрд.
 
Новости дня
Новости общества
 
На неделе будет очень тепло и сыро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
13.01.2020
Пинский Вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика