Литва готовит защиту от аварии на БелАЭс на 1 млрд евро

Стоимость мер, проводимых Литвой для защиты от возможной аварии БелАЭС, находящейся в 50 км от Вильнюса, обойдется стране примерно в €1 млрд.

Об этом сообщило в воскресенье литовское радио со ссылкой на главу управления гражданской безопасности Противопожарно-спасательного департамента при МВД Литвы Эдгараса Геда.

По его словам, комплекс мероприятий может стоить порядка 600 млн евро, но «с учетом широкого спектра потребностей можно предположить, что вся смета могла бы составить до €1 млрд».

Окончательная сумма будет известна в июле 2020 года. К этому сроку литовские власти проведут конкурс на проведение исследования по данному вопросу. На проект планируется выделить 344,6 тысяч евро, из которых 327,4 тысяч поступят от Евросоюза.

В октябре 2019 года в Литве были проведены учения национального масштаба по отработке действий в случае аварии на БелАЭС с имитацией эвакуации жителей из ряда районов страны.

Строительство БелАЭС началось в 2009 году при участии госкорпорации «Росатом», у города Островец (Гродненская область).

Литовская сторона неоднократно критиковала Беларусь за выбор площадки для строительства атомной станции, а 3 мая обратилась в Еврокомиссию с призывом разработать план действий в отношении Белорусской АЭС. Белорусский МИД жестко отреагировал на это обращение, обвинив литовских коллег во лжи .

Кроме того, на площадке периодически происходят различные ЧП. Совсем недавно В июле 2019-го года там упала люлька с рабочими, в минувшем году там погиб строитель, а самый громкий скандал связан с реактором станции, который при транспортировке умудрились уронить и повредить .

По мнению белорусских властей, Литва выступает против строительства станции по политическим мотивам, возведение объекта проводится на высоком уровне безопасности.